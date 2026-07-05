Минпромторг РФ: Россия видит перспективы сотрудничества с Индонезией в фармацевтике и гражданской авиации

Приоритетным направлением сотрудничества остается промышленная кооперация

Россия рассматривает расширение промышленной кооперации с Индонезией, в том числе в сферах фармацевтики, гражданской авиации и судостроения. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в ходе общения с журналистами в Екатеринбурге.

По его словам, приоритетным направлением сотрудничества остается промышленная кооперация, а отдельный интерес представляют проекты в области фармацевтики и медицинской техники. Также обсуждаются перспективы взаимодействия в транспортном машиностроении с учетом географических особенностей и масштабов Индонезии.

Груздев отметил, что потенциал есть и в развитии проектов в гражданской авиации и судостроении, которые могут стать основой дальнейших переговоров в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2026», стартующей в Екатеринбурге.

В свою очередь представители Индонезии сообщили, что страна представит на выставке около 50 компаний из различных отраслей, включая химию, фармацевтику, агропромышленный сектор и машиностроение, рассчитывая на заключение конкретных соглашений по итогам деловой программы.

Наталья Жирнова