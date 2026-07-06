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Промышленность

Эксперт перечислил преимущества китайских товаров над российскими

11:45, 06.07.2026

Более низкая стоимость — не единственный плюс продукции из КНР

Эксперт перечислил преимущества китайских товаров над российскими
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин перечислил преимущества китайских товаров над продукцией из России. Эксперт считает низкую цену не единственным плюсом.

— Во-первых, дешевле, во-вторых, механизмы господдержки со стороны китайского правительства и власти в целом — они более масштабны, нежели наши возможности, — сказал Шохин в беседе с ИС «Вести».

Кирилл Казачков/photo.roscongress.ru

Кроме того, глава РСПП добавил, что китайские товары имеют доступ к большему числу внешних рынков, нежели российские.

Приоритетными направлениями для России Шохин назвал разработку собственного программного обеспечения (ПО) и усиление систем киберзащиты.

Ранее глава РСПП сообщил, что бизнес обсуждает с властями защиту предприятий за их периметром, чтобы перехватывать БПЛА на дальних подступах от заводов.

Зульфат Шафигуллин

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