Эксперт перечислил преимущества китайских товаров над российскими

Более низкая стоимость — не единственный плюс продукции из КНР

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин перечислил преимущества китайских товаров над продукцией из России. Эксперт считает низкую цену не единственным плюсом.

— Во-первых, дешевле, во-вторых, механизмы господдержки со стороны китайского правительства и власти в целом — они более масштабны, нежели наши возможности, — сказал Шохин в беседе с ИС «Вести».

Кроме того, глава РСПП добавил, что китайские товары имеют доступ к большему числу внешних рынков, нежели российские.

Приоритетными направлениями для России Шохин назвал разработку собственного программного обеспечения (ПО) и усиление систем киберзащиты.

Ранее глава РСПП сообщил, что бизнес обсуждает с властями защиту предприятий за их периметром, чтобы перехватывать БПЛА на дальних подступах от заводов.

Зульфат Шафигуллин