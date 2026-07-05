Опрос: каждый третий казанец копит на финансовую подушку
Мужчины чаще копят на инвестиции, женщины — на образование и отдых
Главной целью накоплений для жителей Казани является создание финансовой подушки безопасности — так ответили 37% опрошенных в опросе Superjob.
— 32% опрошенных откладывают 10—25% дохода, суммы в объеме 26—33% называют 9% респондентов. Менее 10% откладывают 32% горожан, — сказано в опросе.
Каждый пятый (20%) откладывает деньги на покупку недвижимости, 17% — на отпуск. Реже всего горожане копят на открытие собственного бизнеса (3%), а 9% не имеют конкретной цели и просто берегут деньги.
Мужчины чаще женщин ориентированы на инвестиции и будущее детей, тогда как женщины предпочитают копить на отдых и образование. Молодежь до 35 лет больше заинтересована в покупке жилья, путешествиях и автомобилях, а люди старше 45 лет чаще думают о пенсионных накоплениях.
В целом 43% казанцев предпочитают экономить, тогда как активные траты практикуют 19% опрошенных.
Ранее сообщалось, что в Татарстане за неделю наиболее заметно выросли цены на картофель, капусту и морковь, — такие данные приводил Татарстанстат.
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