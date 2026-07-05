В Татарстане выросла стоимость потребительского набора до 23,5 тыс. рублей

В ряде соседних регионов стоимость набора выше, в том числе в Пермском крае и Нижегородской области

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в мае 2026 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности составила 23 553,61 рубля в расчете на месяц. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

По сравнению с апрелем показатель вырос на 0,3%, а с декабрем 2025 года — на 3,6%.

В сравнении с регионами Приволжского федерального округа Татарстан остается в числе территорий с относительно более низкой стоимостью фиксированного набора. В среднем по округу показатель составляет 24 074 рубля, тогда как в целом по России — 26 672 рубля. В ряде соседних регионов стоимость набора выше, в том числе в Пермском крае и Нижегородской области, где показатель составляет 26 491 и 24 785 рублей соответственно.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ранее в Татарстане утвердили минимальный потреббюджет на I квартал 2026 года — он составил почти 30 тысяч. Минимальный потребительский бюджет показывает, сколько стоят необходимые для жизни продукты, одежда и услуги.

Наталья Жирнова