«Золотые» сотки в Тетеево у основателя «Сувара» ушли по бросовой цене

Имущество Евгения Королькова, оцененное в 18,6 млн рублей, вчетверо дешевле выкупил экс-владелец «Сувар-Отеля»

По 14,5 тыс. рублей за сотку оптом ушли с электронных торгов 17 земельных участков в коттеджном поселке «Тетеево» при продаже имущества обанкротившегося основателя и негласного бенефициара «Сувара» Евгения Королькова. При том что цена земли в розницу здесь колеблется от 22 тыс. рублей до 260 тысяч за сотку в зависимости от близости к береговой линии. Выгодную покупку совершил Айнур Фатыйхов — собственник компании, у которой в прошлом отчетливо просматриваются связи со строительной империей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Цена в 4 раза ниже оценочной



Согласно отчету оценщика — ООО «Консэко-РТ» — стоимость 17 земельных участков в «Тетеево» общей площадью 297 соток в марте 2018 года составляла 18,61 млн рублей. Эту сумму эксперт рекомендовал как стартовую при проведении торгов с условием, что они состоятся до 19 сентября 2019 года.

Участки, принадлежащие Королькову, расположены в разных частях поселка, часть — на особо ценящейся береговой линии, но продавались единым лотом. Вид разрешенного использования — жилищное строительство, есть возможность быстрого подключения ко всем коммуникациям. Но столь привлекательная недвижимость ушла с молотка только со второго раза — в первый раз торги не состоялись, на участие в них не было подано ни одной заявки. Землю купило казанское ООО «Арбитриум» — представитель бизнесмена Айнура Фатыйхова, предложившее за лот 4,3 млн рублей.

Согласно объявлению о проведении повторных торгов от 9 августа 2018 года, электронные торги посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений по цене должны были пройти с 18 сентября 2018 года по 5 февраля 2019-го. А 10 января на сайте «Федресурса» появилось сообщение финансового управляющего Королькова Сергея Кондратьева о том, что торги признаны состоявшимися и объявлен победитель — ООО «Арбитриум», представитель казанского бизнесмена Айнура Фатыйхова, предложивший за лот 4,3 млн рублей. Договор купли-продажи с Фатыйховым Кондратьев подписал 11 января.

Можно предположить, что в случае распродажи участков по отдельности у финансового управляющего был шанс выручить за это имущество более значительную сумму. Причины, по которым арбитражник предпочел продать земли оптом, неизвестны. Корреспондент «Реального времени» передала телефонный запрос через секретаря, и если Сергей Кондратьев откликнется, его ответы будут опубликованы.



Участки, принадлежащие Королькову, расположены в разных частях поселка, часть — на особо ценящейся береговой линии, но продавались единым лотом. Фото poselki116.ru

Покупатель из «Сувар-Отеля»

В сообщении финансового управляющего Королькова о результатах торгов на официальном сайте Единого Федерального реестра сведений о банкротстве указано: «Победитель торгов не имеет заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему должника».

Согласно же данным «СПАРК-Интерфакс», пути покупателя земельных участков Королькова в «Тетеево» пересекались с компаниями, входившими в империю «Сувар», и гражданами, входившими в число лиц, которые ее контролировали. Так, Айнуру Фатыйхову с января по октябрь 2017 года принадлежало ООО «Отель-К», которое до февраля 2017 года носило другое название — ООО «Сувар-Отель», имевшее непосредственное отношение к «освоению» кредитов «Татфондбанка». В настоящее время ООО «Отель-К» проходит процедуру банкротства, а неисполненные обязательства компании, согласно решению суда, потянули на 213 млн рублей.

До Айнура Фатыйхова ООО «Отель-К» (ООО «Сувар-Отель»), некогда принадлежавшим АО «Сувар Эстейт», поочередно владели экс-собственница доли в ООО «Роял Тайм Групп» Гузель Тришина и один из бенефициаров ООО «Сувар девелопмент» Динара Усманова.

Конъюнктура рынка

По цене, далекой от рыночной, уплыла с аукциона и земля в «Тетеево», принадлежавшая компаньону Евгения Королькова Айрату Жамилову. У Жамилова, также признанного банкротом, финансовым управляющим был назначен все тот же Сергей Кондратьев. Имущество должника также не удалось продать с первой попытки.

Электронные торги по лоту, в который входили шесть земельных участков общей площадью 178 соток в коттеджном поселке «Тетеево», завершились 22 ноября 2018 года. Победило на них ООО «Триумф» — представитель казанской предпринимательницы Татьяны Захаровой. Земля в «Тетеево» досталась ей за 2,1 млн рублей — по 11,8 тыс. рублей за сотку.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Захарова — индивидуальный предприниматель и владелец микропредприятия — ЗАО «Костра», основным видом деятельности которого является исследование конъюнктуры рынка.

Что же касается скандально известного острова Коровий на Волге неподалеку от Тетеево, то его продажа застопорилась. Скриншот видео

Остров Коровий не продается

Что же касается скандально известного острова Коровий на Волге неподалеку от Тетеево, который ООО «Сувар Девелопмент», готовя под застройку, «разлиновало» незаконно прорытыми «осетровыми» каналами, то его продажа застопорилась.

После признания банкротом ООО «Сувар Девелопмент» конкурсным управляющим компании был назначен Иван Кондратьев (сын арбитражного управляющего Сергея Кондратьева в деле о банкротстве Королькова и Жамилова, — прим. ред.). В октябре Кондратьев-младший обратился в Арбитражный суд РТ с заявлением об утверждении положения о порядке и условиях проведения отрытых торгов в форме аукциона, публичного предложения по продаже имущества должника, находящегося в залоге ПАО «Татфондбанк», и 11 декабря суд его удовлетворил.

Однако против предложенного Кондратьевым порядка оказался конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк»: он счел, что порядок грозит причинением вреда имущественным правам конкурсных кредиторов. 24 января конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» подал ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде приостановления проведения торгов по реализации залогового имущества ООО «Сувар Девелопмент», в которое входят, в частности, 1/2 доли в праве общей долевой собственности на земельные участки на Коровьем острове. И 25 января суд приостановил торги.