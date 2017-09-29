Ассоциация медицинских работников РТ
Общая информация
«Ассоциация медицинских работников Республики Татарстан» создана в 2009 году. Цель - оказание содействия инновационному развитию системы здравоохранения Республики Татарстан, совершенствованию законодательной базы в сфере здравоохранения, повышению качества оказываемой медицинской помощи, защите социальных и профессиональных прав и законных интересов своих членов.
Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации, которое возглавляет Президент, избираемый Общим собранием из состава членов Ассоциации сроком на 3 года.
Руководитель - Питулова Ирина Борисовна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Саид-Галеева,6
- Телефон: (843) 221-16-90
- Email: dc.info@tatar.ru
- Сайт: www.amrrt.ru
Дата последнего обновления: 29.09.2017