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Ассоциация медицинских работников РТ

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Общая информация

«Ассоциация медицинских работников Республики Татарстан» создана в 2009 году. Цель - оказание содействия инновационному развитию системы здравоохранения Республики Татарстан, совершенствованию законодательной базы в сфере здравоохранения, повышению качества оказываемой медицинской помощи, защите социальных и профессиональных прав и законных интересов своих членов.

Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации, которое возглавляет Президент, избираемый Общим собранием из состава членов Ассоциации сроком на 3 года.

Руководитель - Питулова Ирина Борисовна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Саид-Галеева,6
  • Телефон: (843) 221-16-90
  • Email: dc.info@tatar.ru
  • Сайт: www.amrrt.ru

Дата последнего обновления: 29.09.2017

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