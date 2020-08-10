Туишев Ростислав Иванович
Общая информация
Родился 18 июля 1949 г. в г. Казань
Образование
1973 г. — Лечебный факультет Казанского государственного медицинского института
2003 г. — Открытый университет Великобритании (ЛИНК-РЦДО)
Специальность:
Врач-хирург высшей категории.
Организатор здравоохранения высшей категории.
Трудовая деятельность
1973-1981 гг. — Врач хирург городской больницы №15 г. Казани
1981-1987 гг.– Главный врач БСМП г. Казани
1987-1991 гг.– Заведующий городским отделом здравоохранения г. Казани
1991-2004 гг.– Генеральный директор МКДЦ
2004-2010 гг.– Начальник управления, советник министра МЗ РТ
С 2010 г. — директор диспетчерского центра МЗ РТ
С 2012 года — Председатель Правления Ассоциации медицинских работников Республики Татарстан
Награды
Заслуженный врач Российской Федерации,
Заслуженный врач Республики Татарстан,
Академик Российской Академии медико-технических наук (РАМТН),
Лауреат государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники 2012 год.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420073 г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 88
- Телефон: (843) 221-16-90
- Email: Rostislav.Tuishev@tatar.ru
- Сайт: http://www.amrrt.ru/
Дата последнего обновления: 10.08.2020