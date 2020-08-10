Список персон

Туишев Ростислав Иванович

Медицина, Общественные организации
Туишев Ростислав Иванович

Общая информация

Родился 18 июля 1949 г. в г. Казань

Образование

1973 г. — Лечебный факультет Казанского государственного медицинского института

2003 г. — Открытый университет Великобритании (ЛИНК-РЦДО)

Специальность:

Врач-хирург высшей категории.

Организатор здравоохранения высшей категории.

Трудовая деятельность

1973-1981 гг. — Врач хирург городской больницы №15 г. Казани

1981-1987 гг.– Главный врач БСМП г. Казани

1987-1991 гг.– Заведующий городским отделом здравоохранения г. Казани

1991-2004 гг.– Генеральный директор МКДЦ

2004-2010 гг.– Начальник управления, советник министра МЗ РТ

С 2010 г. — директор диспетчерского центра МЗ РТ

С 2012 года — Председатель Правления Ассоциации медицинских работников Республики Татарстан

Награды

Заслуженный врач Российской Федерации,

Заслуженный врач Республики Татарстан,

Академик Российской Академии медико-технических наук (РАМТН),

Лауреат государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники 2012 год.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420073 г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 88
  • Телефон: (843) 221-16-90
  • Email: Rostislav.Tuishev@tatar.ru
  • Сайт: http://www.amrrt.ru/

Дата последнего обновления: 10.08.2020


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