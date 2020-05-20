В Татарстане проводится около 4 тыс. исследований на COVID-19 в день

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В Татарстане ежедневно наращиваются темпы тестирования жителей, в день проводится около четырех тысяч исследований на COVID-19, об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил глава Татарстана Рустам Минниханов в ходе видеосовещания.

Также республике удалось оперативно развернуть мощности по выпуску средств индивидуальной защиты.

«В Татарстане расположены два из четырех крупнейших российских производителей сырья для одноразовых масок и костюмов. Это предприятия «Полиматиз» и «Эластик», которые с начала пандемии увеличили вывоз медицинского сырья почти в два раза — как раз в мае 1350 [тонн]», — отметил глава республики.



Минниханов подчеркнул, что ранее в Татарстане не было производства одноразовых масок. Однако 10 апреля текущего года, благодаря компании «Татнефть», в республику прибыли первые линии по выпуску масок. Уже через сутки одна из них приступила к работе. Сейчас линию также закупила компания КАМАЗ.



Сегодня суммарная мощность производства может обеспечить выпуск более 15 миллионов масок в месяц. Порядка 80 швейных предприятий, а также наши крупные компании, такие как «Татнефть», КАМАЗ, развернули пошив средств защиты, и это и маски, и костюмы, уточнил президент Татарстана.



Кроме того, 15 предприятий республики развернули производство антисептиков в достаточном объеме. Так, с конца марта предприятие «Аромат» увеличило объем производства в 15 раз.

Ранее сообщалось, что в России удвоят количество тестов на коронавирус к концу мая. Уже к середине мая Минздрав РФ намерен тестировать до 300 тыс. человек в сутки.



