ООО Лечебно-диагностический центр Биомед

Общая информация

Лечебно-диагностический центр «Биомед» существует с января 2001 года. Тогда и была создана частная лаборатория, где впервые в Татарстане стал применяться новый метод исследования – полимеразная цепная реакция (ПЦР), позволяющий обнаружить долго растущих возбудителей, не прибегая к трудоемким микробиологическим методам. В настоящее время «Биомед» – сеть поликлинических отделений в каждом районе Казани и собственная многопрофильная лаборатория.

Директор — Макаров Константин Александрович

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