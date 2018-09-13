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ООО Лечебно-диагностический центр Биомед

Общая информация

Лечебно-диагностический центр «Биомед» существует с января 2001 года. Тогда и была создана частная лаборатория, где впервые в Татарстане стал применяться новый метод исследования – полимеразная цепная реакция (ПЦР), позволяющий обнаружить долго растущих возбудителей, не прибегая к трудоемким микробиологическим методам. В настоящее время «Биомед» – сеть поликлинических отделений в каждом районе Казани и собственная многопрофильная лаборатория.

Директор — Макаров Константин Александрович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Калинина, д. 30 офис 2
  • Телефон: 8 (843) 5-333-333
  • Email: info@biomed-mc.ru
  • Сайт: www.biomed-mc.ru

Дата последнего обновления: 13.09.2018

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