Гостехнадзор

Общая информация

Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РТ — исполнительный орган государственной власти РТ специальной компетенции, осуществляющим контрольные и разрешительные функции по государственному надзору за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним на территории Республики Татарстан.

Задачи:

осуществление государственного надзора:

— за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования независимо от их принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации, а также параметров машин, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзору) в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды;

— за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования в агропромышленном комплексе, регламентируемых стандартами, нормативными документами.



Руководитель — Зиатдинов Радик Рагипович

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