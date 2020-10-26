Список компаний

ГУП РТ Татлизинг

Гос. ведомства

Общая информация

Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан «Татлизинг» (ГУП РТ «Татлизинг») учреждено 28 февраля 2006 г. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан № 79 «О мерах по развитию инвестиций в форме лизинга в Республике Татарстан».

ГУП подчинено Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ, инициировавшего его создание, и Министерству земельных и имущественных отношений РТ, закрепившего имущество на праве хозяйственного ведения.

Основными видами деятельности ГУП РТ «Татлизинг» являются:

— лизинговая деятельность (лизинг спецтехники, оборудования)

— формирование, содержание и распределение на объектах жилищно-коммунального хозяйства районов республики материальных ресурсов аварийно-технического запаса Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в целях бесперебойного функционирования основных фондов организаций жилищно-коммунальной сферы (в соответствии с Положением, утвержденным МСАиЖКХ РТ, Приказом МСАиЖКХ РТ №136/0 от 28.08.2012г.)

— организация мероприятий для Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

— строительно-монтажные работы.

Руководитель — Ситдиков Нияз Равилевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420087, ул Карбышева, 5А
  • Телефон: (843) 562-07-00
  • Email: tatlizing@tatlizing.ru
  • Сайт: https://tatlizing.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 26.10.2020

Прикрепленные материалы


Если вы нашли ошибку, напишите нам