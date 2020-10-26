ГУП РТ Татлизинг
Общая информация
Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан «Татлизинг» (ГУП РТ «Татлизинг») учреждено 28 февраля 2006 г. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан № 79 «О мерах по развитию инвестиций в форме лизинга в Республике Татарстан».
ГУП подчинено Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ, инициировавшего его создание, и Министерству земельных и имущественных отношений РТ, закрепившего имущество на праве хозяйственного ведения.
Основными видами деятельности ГУП РТ «Татлизинг» являются:
— лизинговая деятельность (лизинг спецтехники, оборудования)
— формирование, содержание и распределение на объектах жилищно-коммунального хозяйства районов республики материальных ресурсов аварийно-технического запаса Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в целях бесперебойного функционирования основных фондов организаций жилищно-коммунальной сферы (в соответствии с Положением, утвержденным МСАиЖКХ РТ, Приказом МСАиЖКХ РТ №136/0 от 28.08.2012г.)
— организация мероприятий для Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
— строительно-монтажные работы.
Руководитель — Ситдиков Нияз Равилевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420087, ул Карбышева, 5А
- Телефон: (843) 562-07-00
- Email: tatlizing@tatlizing.ru
- Сайт: https://tatlizing.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 26.10.2020