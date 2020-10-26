ГУП РТ Татлизинг

Общая информация

Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан «Татлизинг» (ГУП РТ «Татлизинг») учреждено 28 февраля 2006 г. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан № 79 «О мерах по развитию инвестиций в форме лизинга в Республике Татарстан».

ГУП подчинено Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ, инициировавшего его создание, и Министерству земельных и имущественных отношений РТ, закрепившего имущество на праве хозяйственного ведения.

Основными видами деятельности ГУП РТ «Татлизинг» являются:

— лизинговая деятельность (лизинг спецтехники, оборудования)

— формирование, содержание и распределение на объектах жилищно-коммунального хозяйства районов республики материальных ресурсов аварийно-технического запаса Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в целях бесперебойного функционирования основных фондов организаций жилищно-коммунальной сферы (в соответствии с Положением, утвержденным МСАиЖКХ РТ, Приказом МСАиЖКХ РТ №136/0 от 28.08.2012г.)

— организация мероприятий для Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

— строительно-монтажные работы.

Руководитель — Ситдиков Нияз Равилевич.

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