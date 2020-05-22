Фотомарафон «100-летие ТАССР»: строительство Камского тракторного завода, 1984 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 278-я

Фото: из фондов Елабужского государственного музея-заповедника

Стремительно прокатившаяся по небосклону советских вождей звезда Константина Черненко успела оставить важный для ТАССР след: именно он в 1984 году подписал указ о строительстве на Каме тракторного завода — причем не в Нефтекамске, как планировалось еще в 1983 году, а в Татарии, в районе Елабуги. Как и положено было в цветущей ТАССР, планировалось, что это будет одно из крупнейших в Союзе подобных производств.

Строительство комплекса из шести заводов Производственного объединения «Камский тракторный завод» (ПО «КамТЗ») началось в 1984 году рядом с Елабугой. Здесь должны были выпускаться универсально-пропашные трактора мощностью в 150 лошадиных сил на дизельных двигателях — полторы сотни тысяч в год. Завод имел секретное двойное назначение: он назывался тракторно-техническим, и у него должна была быть возможность быстрого переключения на производство танков.

Строительство тракторного завода, 1987 год

Проект подразумевался гигантский, и он начал понемногу реализовываться, но экономический кризис, назревший в СССР во второй половине 1980-х, заставил остановить работы еще на стадии развития. Развить к 1988 году успели довольно много: около миллиона квадратных метров площадей. Плюс к тому построили новый крупный микрорайон, где должны были жить тракторостроители.

Конструкторское бюро завода разработало и даже успело запустить в опытное производство принципиально новые универсальные пропашные трактора. В 1988 году правительство Советского Союза решило перепрофилировать КамТЗ на производство автомобилей, а трактора отложили до лучших времен.

Колонна Завода топливной аппаратуры КамТЗ, 1 мая 1986 года

Таким образом, из так и не родившегося КамТЗ получился ЕлАЗ: планировали, что тут будут производить около 900 тысяч микролитражек в год — это была знаменитая «Ока». Предполагалось, что это будет новый крупный автозавод масштаба АвтоВАЗа. Елабуга должна была разрастись до 400 тысяч жителей и стать очередным гигантом Камского промышленного узла. Но плановая социалистическая экономика рухнула окончательно к концу десятилетия, и задумкам этим суждено было реализоваться в сильно усеченном виде. Здесь просто начали собирать малые серии иностранных автомобилей по лицензии, а «Ока» переехала на КАМАЗ, который выделил под нее отдельный завод малолитражных автомобилей.

Сборка экспериментального трактора на КамТЗ, 1987 год

Так Елабуга не стала вторыми Набережными Челнами — может быть, и к лучшему. В отличие от молодых и динамичных Челнов, она сохранила свое старинное очарование и осталась одним из самых интересных городов современного Татарстана.



Людмила Губаева