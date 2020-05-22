Фотомарафон «100-летие ТАССР»: строительство Камского тракторного завода, 1984 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 278-я
Стремительно прокатившаяся по небосклону советских вождей звезда Константина Черненко успела оставить важный для ТАССР след: именно он в 1984 году подписал указ о строительстве на Каме тракторного завода — причем не в Нефтекамске, как планировалось еще в 1983 году, а в Татарии, в районе Елабуги. Как и положено было в цветущей ТАССР, планировалось, что это будет одно из крупнейших в Союзе подобных производств.
Строительство комплекса из шести заводов Производственного объединения «Камский тракторный завод» (ПО «КамТЗ») началось в 1984 году рядом с Елабугой. Здесь должны были выпускаться универсально-пропашные трактора мощностью в 150 лошадиных сил на дизельных двигателях — полторы сотни тысяч в год. Завод имел секретное двойное назначение: он назывался тракторно-техническим, и у него должна была быть возможность быстрого переключения на производство танков.
Проект подразумевался гигантский, и он начал понемногу реализовываться, но экономический кризис, назревший в СССР во второй половине 1980-х, заставил остановить работы еще на стадии развития. Развить к 1988 году успели довольно много: около миллиона квадратных метров площадей. Плюс к тому построили новый крупный микрорайон, где должны были жить тракторостроители.
Конструкторское бюро завода разработало и даже успело запустить в опытное производство принципиально новые универсальные пропашные трактора. В 1988 году правительство Советского Союза решило перепрофилировать КамТЗ на производство автомобилей, а трактора отложили до лучших времен.
Таким образом, из так и не родившегося КамТЗ получился ЕлАЗ: планировали, что тут будут производить около 900 тысяч микролитражек в год — это была знаменитая «Ока». Предполагалось, что это будет новый крупный автозавод масштаба АвтоВАЗа. Елабуга должна была разрастись до 400 тысяч жителей и стать очередным гигантом Камского промышленного узла. Но плановая социалистическая экономика рухнула окончательно к концу десятилетия, и задумкам этим суждено было реализоваться в сильно усеченном виде. Здесь просто начали собирать малые серии иностранных автомобилей по лицензии, а «Ока» переехала на КАМАЗ, который выделил под нее отдельный завод малолитражных автомобилей.
Так Елабуга не стала вторыми Набережными Челнами — может быть, и к лучшему. В отличие от молодых и динамичных Челнов, она сохранила свое старинное очарование и осталась одним из самых интересных городов современного Татарстана.
Справка
За помощь в создании материала редакция благодарит Елабужский государственный музей-заповедник.
комментарии
Спасибо за сохранение Памяти.
середина 1980-х годов - это время ожесточённой борьбы за власть внутри КПСС, а, следовательно, и за власть в государстве.
Народ использовали все противоборствующие стороны - победили "ленинцы", объявив "перестройку".
Смотришь на фотографии и знаешь, что скоро многим эти людям нечего будет есть...