ООО Алтынбанк

Общая информация

Банк был учрежден в г. Казани Республики Татарстан в 1992 году. До июня 2014 года осуществлял свою деятельность под наименованием ЗАО «Кара Алтын», затем сменил организационную форму и название на ООО «Алтынбанк».

На текущий момент основными бенефициарами банка являются исполнительный директор некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан», депутат Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва, бывший председатель правления банка «Ак Барс», заслуженный экономист Республики Татарстана Талгат Абдуллин и его родственники: председатель правления банка Ринат Абдуллин, директор ООО «Бизнес-Инвест», член совета директоров Булат Абдуллин, Амина Абдуллина и Эльвера Абдуллина, совместно контролирующие порядка 90,18% акций общества, в том числе через ОАО «Камско-Устьинский гипсовый рудник» (ОАО «КУГР»). В числе акционеров также Шамиль Бикмаев и немецкая фирма «Knauf Gerbryuder Fervaltungsgezelshaft» (соответственно 5,41% и 3,39% акций через участие в ОАО «КУГР»), Сююмбика Зиганшина (1,01%).

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