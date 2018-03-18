ООО АвтоКредитБанк
Общая информация
Банк был учрежден в 1992 году в форме общества с ограниченной ответственностью и носил наименование «Вятский коммерческий Банк». В 2004 году кредитная организация получила свое современное название ─ ООО «АвтоКредитБанк».
Конечными бенефициарами банка является группа лиц, объединенная родственными связями: Фоат, Альфира и Рияз Комаровы, совместно владеющие и контролирующие 78,48% долей общества, а также Ильшат Фардиев (5,35%), Рустем Тахаутдинов (4,03%), Светлана Галлямова (2,68%), Кадрия Галеева (1,61%), Альберт Шакирзянов (1,27%), Ильсия Инсаф (1,20%), Рамзия Абубакирова (0,63%), Ренат Муслимов (0,59%), Резеда Абубакирова (0,48%), Фаяз Шакиров (0,30%), Равиль Заляев (0,29%), Ильсеяр Нуруллина (0,27%). Остальные 2,82% акций распределены между миноритариями.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420081, Республика Татарстан, г. Казань, просп. А. Камалеева, д. 16а
- Телефон: (843) 517-22-80
- Email: office.autokreditbank@gmail.com
- Сайт: www.autokreditbank.ru
Дата последнего обновления: 18.03.2018