Эльвира Набиуллина: «Банки отладили процедуры и стали быстрее рассматривать заявления»

Глава ЦБ спрогнозировала пик роста просроченной задолженности на конец 2020 — начало 2021 года

«Коронавирусные» ограничения в экономике не могли не сказаться на циркулировании денежных потоков в российской финансовой системе, из-за чего банковский сектор ощутил некоторое снижение избытка ликвидности. О том, каким образом ЦБ намерен скорректировать баланс рублевой ликвидности банкам, когда ожидать пика просрочки по кредитам и сохраняет ли ЦБ «поле для маневра» для понижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов, рассказала сегодня на традиционном онлайн-брифинге глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Как влить деньги в банковскую систему

Одной из основных тем сегодняшнего брифинга главы ЦБ была оценка уровня ликвидности банковского сектора. Несмотря на то, что денег в системе пока хватает и профицит по-прежнему остается комфортным для функционирования финансовой системы, ЦБ настроен проводить в мае-июне операции «тонкой настройки» — очередные аукционы репо, которые позволят банкам получить «длинные деньги». То есть их будут кредитовать под залог ОФЗ и гособлигаций, а впоследствии банки станут выкупать их обратно. Последний аукцион репо был проведен в эту среду, на нем банки получили около 800 млрд рублей. Глава ЦБ разъяснила, зачем это нужно:

— Я хочу подробно сегодня остановиться на вопросе ликвидности банковского сектора. Этот вопрос сейчас многих волнует из-за того, что с начала года профицит заметно снизился — с 2,8 трлн рублей на начало года до 1,4 трлн рублей.

Почему вырос спрос на наличные

Глава ЦБ назвала три очевидные причины, которые привели к снижению профицита ликвидности. Каждая из них носит временный характер.

Первая — увеличение спроса на наличные. По мнению Набиуллиной, спрос вызван неопределенностью сроков самоизоляции, поэтому многие граждане предпочли запастись наличными. При этом и сами банки, наблюдая рост спроса на наличные рубли, предпочитали увеличивать объем наличности в кассах и банкоматах, чтобы гарантированно удовлетворить этот повышенный спрос. «Мы ожидаем, что по мере постепенного снятия ограничительных мер значительная часть этого объема наличных рублей вернется в банки», — прогнозирует глава регулятора.

Вторая причина: нерабочие дни изменили традиционный график поступлений и списаний денег у корпоративных клиентов. «В этих условиях прогнозирование потоков ликвидности для банков становится более сложным, и многие из них предпочитают поддерживать буфер ликвидности на корсчетах и не размещать его на денежном рынке», — объяснила глава ЦБ.

И третья причина — снижение срочности привлеченных средств. По словам главы ЦБ, происходит рост долгосрочных кредитов, тогда как основная доля депозитов размещается на срок до года. «В последние месяцы такая тенденция усилилась за счет того, что компании и Федеральное казначейство стали размещать свои депозиты в банках на более короткие сроки. Дисбаланс может дальше усилиться в результате того, что банки предоставляют гражданам и бизнесу кредитные каникулы», — предупредила Набиуллина.



Операции «тонкой настройки»

Глава ЦБ сообщила, что первый аукцион месячного репо предварительно планируется провести в конце мая, а годового репо — в конце июня. В обеспечение будут приниматься ОФЗ и облигации субъектов Российской Федерации и муниципальных образований с наивысшим кредитным рейтингом по национальной шкале. Ставка по годовому репо будет плавающей — будет изменяться вслед за ключевой ставкой.

«Таким образом, эти операции не будут влиять на процентные ставки в экономике, Центральный банк будет продолжать иметь возможность обеспечивать свою операционную цель по сближению ставки денежного рынка с ключевой. Все это обеспечит нормальное функционирование денежного рынка без искажений действия рыночных механизмов», — пояснила Набиуллина.

По мере развития пандемии Банк России допускает снижение уровня ключевой ставки на 100 базисных пунктов на следующем заседании совета директоров летом. «На последнем заседании совета директоров мы рассматривали возможность снижения ставки на 100 базисных пунктов. Я допускаю, что если ситуация будет развиваться как сейчас, вариант снижения на 100 базисных пунктов также будем рассматривать, безусловно, в числе других альтернатив», — подтвердила она, заметив, что «поле для маневра у ЦБ сохраняется».

Банки отладили процедуры и начали быстрее предоставлять кредитные каникулы

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о том, как банковская система справляется с возложенной на нее обязанностью помочь бизнесу и частным заемщикам. Она рассказала, что заемщики уже подали 1,4 млн заявок на реструктуризацию кредитов. Самый высокий уровень одобрения — по ипотеке (80%), а самый низкий — по автокредитам (20%). При этом розничный кредитный портфель за апрель сократился на 0,6%. «С одной стороны, банки, вероятно, стали осторожнее выдавать новые кредиты, чтобы избежать роста потерь в будущем, а с другой — люди сами могут менее охотно их брать из-за неуверенности в отношении стабильности своих доходов».



МСБ реструктуризировали кредиты на 343 млрд рублей. От них поступило около 94 тыс. заявок. «При этом мы видим, что банки отладили процедуры и стали быстрее рассматривать поступающие заявления», — отметила Набиуллина.

Глава ЦБ уверена, что кредитные каникулы эффективны для сохранения платежеспособности заемщиков.

«Конечно, будущее не может быть предсказано, но хочу привести следующие интересные цифры. Из числа заемщиков, завершивших каникулы, в график платежей удалось вернуться 76% (речь о каникулах летом прошлого года). То есть механизм передышки для граждан действительно работает, не создает «плохие долги», а, наоборот, их предотвращает», — прокомментировала она. Отвечая на вопрос журналистов о том, когда ждать пика роста просроченной задолженности, она допустила, что он придется на конец 2020 — начало 2021 года.

50 млрд рублей — крупному бизнесу на зарплату

Набиуллина подтвердила планы правительства по расширению программы выдачи зарплатных кредитов под 0%. По ее словам, к ранее утвержденному лимиту на 150 млрд для МСБ прибавится дополнительный объем в 50 млрд рублей. Заявок пока подано на 94 миллиарда.

Но эти дополнительные средства будут целевым образом направляться на зарплату работников крупных предприятий. «На 8 мая в программе, по данным Минэкономики, активно участвуют уже 20 банков. За последние две недели объем заключенных кредитных договоров вырос в два раза, сумма одобренных заявок (их уже 20 тыс.) достигла 46 млрд рублей. Это неплохие цифры, которые свидетельствуют о постепенном выходе программы на ожидаемые объемы, резюмировала глава ЦБ.