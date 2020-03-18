Агентство Fitch подтвердило рейтинг ПАО «Казаньоргсинтез» «В+», прогноз — «стабильный»

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Казаньоргсинтез»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ПАО «Казаньоргсинтез» (MOEX: KZOS) на уровне «B+». ИА «Интерфакс» цитирует пресс-релиз агентства, где сообщается, что прогноз предприятия — «стабильный». Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) компании подтвержден на уровне «B».

«Подтверждение рейтинга и «стабильный» прогноз отражают наше мнение, что «Казаньоргсинтез» будет поддерживать консервативный финансовый профиль и чистый скорректированный леверидж по денежным средствам от операционной деятельности (FFO) будет значительно ниже нашего негативного прогноза в 3х на 2019—2022 годы», — говорится в сообщении Fitch.

Сдерживающими факторами для рейтинга являются риски для «Казаньоргсинтеза», связанные с рынками химического сырья, а также сравнительно небольшой размер компании по сравнению с конкурентами из региона EMEA (рынок сбыта, включающий в себя Европу, Ближний Восток и Африку, — прим. ред.) и ограниченная транспарентность.

Напомним, что «Казаньоргсинтез» стал 14-м участником Ассоциации «ПЭ100+», в которую входят лучшие мировые производители трубного полиэтилена.

