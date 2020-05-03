В Татарстане семьям с детьми выплачено 300 млн рублей

60 тысяч семей с детьми, имеющие или имевшие право на материнский капитал, уже получили ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей в соответствии с указом президента России.

Как рассказал управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по РТ Эдуард Вафин, в апреле поступило около 60 тысяч заявлений. На 30 апреля было выплачено 300 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Татарстан получит более 1 миллиарда на выплаты семьям с детьми до 3 лет.