Татарстан закупил пять мини-лабораторий для тестов на коронавирус
Татарстан закупил пять мини-лабораторий для экспресс-диагностики COVID-19. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.
Большая часть исследований провела лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан». Там проведено 24,6 тысяч тестов, что составляет 46% от всех исследований.
Еще 3,5 тысяч тестов проведено в лабораториях «Ситилаб» и «Биомед». Также тестирование начали проводить в ГАУЗ «МКДЦ» и в лаборатории УФСИН.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым