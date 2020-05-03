Татарстан закупил пять мини-лабораторий для тестов на коронавирус

Татарстан закупил пять мини-лабораторий для экспресс-диагностики COVID-19. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Большая часть исследований провела лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан». Там проведено 24,6 тысяч тестов, что составляет 46% от всех исследований.

Еще 3,5 тысяч тестов проведено в лабораториях «Ситилаб» и «Биомед». Также тестирование начали проводить в ГАУЗ «МКДЦ» и в лаборатории УФСИН.

