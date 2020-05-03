Индекс самоизоляции в Казани составил 2,9

В Казани индекс самоизоляции составил 2.9 баллов. Такие данные приводит «Яндекс».

Такой же показатель сейчас и у Зеленодольска. В Елабуге, Набережных Челнах и Нижнекамске показатель чуть выше — 3.0, 3.1 и 3.2 балла соответственно. Меньше всего людей сидит в доме в Чистополе, там показатель составляет 2.6 баллов.

В рейтинге городов-миллионников Казань на текущий момент занимает 6-е место.