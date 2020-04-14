Фарид Абдулганиев о поддержке МСБ: «Власти страны и Татарстана идут на беспрецедентные меры»

В перечне пострадавших — в основном сфера услуг

Беспрецедентные меры, которые в стране приняты, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, парализовали малый бизнес. Многие эксперты предрекают шквал банкротств. Предприниматели спрашивают, как им быть, чем платить аренду и как спасти свой бизнес. Закрытыми стоят рестораны и кинотеатры, салоны красоты и платные клиники, образовательные центры и развлекательные заведения. Парализованы туризм и пассажироперевозки.

Правительство разработало перечень федеральных мер для спасения малого и среднего бизнеса, в приоритете — пострадавшие отрасли экономики. В них официально включены следующие сферы: авиа- и автоперевозки (включая работу аэропортов и автовокзалов); культура, организация досуга и развлечений; физкультура и спорт (включая санатории и курорты); туризм; гостиничный бизнес; общественное питание; дополнительное образование, услуги нянь и гувернанток; организация конференций и выставок; бытовые услуги населению (ремонт, стирка, химчистка, салоны красоты). Накануне в список пострадавших отраслей внесли стоматологию и кинотеатры.

Именно на предприятия из этих сфер в основном направляются меры масштабной поддержки государства: содействие в получении льготных кредитов, налоговые каникулы, отсрочка выплат страховых взносов.

Правительство разработало перечень федеральных мер для спасения малого и среднего бизнеса, в приоритете — пострадавшие отрасли экономики

Кабмин Татарстана разработал и региональные меры поддержки малого и среднего бизнеса, оказавшегося в ситуации турбулентности. Так, в плане мероприятий «по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, волатильностью цен на нефть и курса доллара» описывается, например, мораторий на проверки предпринимателей («за исключением вопросов, несущих риски для жизни и здоровья граждан»). Полный список мер поддержки с описанием, кому что и на какой срок положено, можно увидеть на сайте Министерства экономики республики.

Налоговые каникулы и снижение страховых взносов

Правительство России вводит льготный налоговый режим для представителей малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях. Андрей Никиташин, замруководителя ФНС по Татарстану, недавно разъяснял, уплата каких налогов и социальных взносов будет отсрочена в связи с вызванным пандемией и самоизоляцией коллапсом.

Сроки уплаты налога на прибыль за I квартал 2020 года (кроме НДС и НДФЛ) продлеваются на 6 месяцев, за II квартал — на 4 месяца. До конца октября увеличены сроки уплаты авансовых платежей по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество. Сроки уплаты НДФЛ за 2019 год продлеваются на три месяца.

Продлевается срок сдачи налоговой отчетности, приостанавливаются налоговые и иные проверки. Приостанавливается блокировка счетов предприятий за налоговые нарушения. Пени за неуплату решено пока не начислять.



Для предпринимателей, выплачивающих заработную плату, снижается тариф по страховым взносам с 30% до 15%. Пониженный тариф будет распространяться не на всю заработную плату работников, а только на ту часть, которая превышает МРОТ. В 2021 году страховые взносы для ИП не вырастут. Антикризисная мера, объявленная президентом, начала действовать с 1 апреля 2020 года и распространяется на начисления именно с этой даты. За март 2020 страховые взносы должны быть начислены по прежним ставкам.

В 2021 году страховые взносы для ИП не вырастут. Антикризисная мера, объявленная президентом, начала действовать с 1 апреля 2020 года и распространяется на начисления именно с этой даты

На полгода можно отсрочить выплату по всем страховым взносам в уполномоченные органы. Президент России Владимир Путин распорядился впоследствии распределить отсроченные выплаты равномерно и не взимать их одномоментно: изыскать эти средства сразу для бизнеса может оказаться непосильным.

Льготные кредиты, кредитные каникулы и отсрочка арендной платы

Среди широко анонсированных мер — беспроцентные займы, которые бизнес из пострадавших отраслей может брать на выплату зарплаты сотрудникам. Правда, для этого предприятия должны сохранить не менее 90% своего штата. Такие кредиты будут предоставляться на срок максимум 6 месяца, а максимальная величина их будет рассчитываться по формуле: количество сотрудников (на основании трудовых договоров) х МРОТ х на 6 мес. Взять такой кредит можно будет в одном из банков, входящих в топ-10 в России.

Остальные предприятия могут получить заем под 8,5% с пониженными требованиями под обеспечение кредита. 99 банков страны будут предоставлять подобное льготное кредитование МСБ. Требования к заемщику сильно упрощаются: например, из обязательных условий исключается отсутствие задолженностей по налогам, сборам, зарплате и отсутствие просроченных платежей по кредитам. А еще теперь можно рефинансировать кредиты на оборотные цели (раньше можно было делать это лишь с инвестиционными кредитами).



Для индивидуальных предпринимателей, которые столкнулись с резким падением доходов (ниже 30%) предусмотрены полугодовые кредитные каникулы. Для МСБ других форм организации банки тоже рассматривают возможность открытия кредитных каникул по поручению президента РФ.



Для предпринимателей, которые арендуют помещения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, отсрочиваются платежи за аренду. Для этого нужно обратиться за допсоглашением к договору аренды. К сожалению, на коммерческую недвижимость такая отсрочка не распространяется: собственники бизнеса и помещения должны сами урегулировать эти вопросы.

На коммерческую недвижимость отсрочка не распространяется: собственники бизнеса и помещения должны сами урегулировать эти вопросы. Фото Ильи Репина

Фарид Абдулганиев: «Власти идут на беспрецедентные меры»

Бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев рассказал «Реальному времени», что юристы, работающие на горячей линии (843) 203-29-08, могут проконсультировать предпринимателей о реализации мер поддержки, список которых был утвержден постановлением правительства РФ от 2 апреля 2020 года.

— Власти страны и Республики Татарстан идут на беспрецедентные меры, направленные на сохранение бизнеса в особо пострадавших отраслях, — говорит омбудсмен. — Вдвое снижена ставка страховых взносов с зарплат выше МРОТ для малого и среднего бизнеса. Введен полугодовой мораторий на банкротство и проверки бизнеса, кроме тех случаев, которые затрагивают безопасность граждан. Расширен доступ самозанятых и малого бизнеса к госзаказам. Предоставляется отсрочка по оплате налогов и взносов, вводятся кредитные каникулы, предоставлена отсрочка арендных платежей в государственной и муниципальной собственности. Предпринимателям, чьи доходы упали более чем на 30%, предоставляются льготные кредиты, в том числе беззалоговые кредиты под 0%, которые можно использовать для выдачи зарплат сотрудникам компании.

Абдулганиев говорит, что это далеко не полный перечень введенных мер поддержки. Предприниматели, по его словам, в этом очень нуждаются. Большинство их обращений на горячую линию связано с тем, что запаздывают разъяснительные документы по тем или иным мерам господдержки.

— Приходится работать с колес, на ходу устраняя возможные нестыковки, — говорит Абдулганиев. — Для этого аппарат бизнес-омбудсмена РТ практически в ежедневном режиме проводит антикризисные интенсивы, на которых предприниматели могут обмениваться мнениями с экспертами из тех ведомств и организаций, которые уполномочены осуществлять меры их поддержки.

Большинство обращений предпринмателей на горячую линию связано с тем, что запаздывают разъяснительные документы по тем или иным мерам господдержки. Фото Максима Платонова

Он напоминает: в правительстве РФ внимательно следят за ситуацией в экономике и разрабатывают дополнительные меры поддержки бизнеса с учетом того, что предлагают сами бизнес-объединения.

— Со своей стороны, аппарат уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей находится в постоянном контакте с предпринимателями. Мы постоянно получаем предложения по введению тех или иных мер поддержки. Наиболее актуальные берутся в проработку соответствующими министерствами и ведомствами. И, надо отметить, что значительная часть предложений уже находится в стадии реализации.



Людмила Губаева, Александр Артемьев