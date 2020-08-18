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НГДУ Лениногорскнефть

Промышленность

Общая информация

НГДУ «Лениногорскнефть» входит в состав группы «Татнефть», одно из старейших НГДУ в Татарстане.

На базе «Лениногорскнефти» созданы новые самостоятельные нефтедобывающие управления «Татнефти»:

НГДУ «Альметьевскнефть» ,НГДУ «Азнакаевскнефть», НГДУ «Елховнефть».

Руководитель — Нурмухаметов Рафаиль Саитович



Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Лениногорск
  • Адрес: 423270, РТ, г. Лениногорск, ул. Ленинградская, 12
  • Телефон: (85595) 5-13-79
  • Email: ngdulen@tatneft.ru
  • Сайт: www.ngdu.tatneft.ru/leninogorskneft

Дата последнего обновления: 18.08.2020


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