НГДУ Лениногорскнефть
Общая информация
НГДУ «Лениногорскнефть» входит в состав группы «Татнефть», одно из старейших НГДУ в Татарстане.
На базе «Лениногорскнефти» созданы новые самостоятельные нефтедобывающие управления «Татнефти»:
НГДУ «Альметьевскнефть» ,НГДУ «Азнакаевскнефть», НГДУ «Елховнефть».
Руководитель — Нурмухаметов Рафаиль Саитович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Лениногорск
- Адрес: 423270, РТ, г. Лениногорск, ул. Ленинградская, 12
- Телефон: (85595) 5-13-79
- Email: ngdulen@tatneft.ru
- Сайт: www.ngdu.tatneft.ru/leninogorskneft
Дата последнего обновления: 18.08.2020