Мухамедшина Рима Жамиловна
Общая информация
Родилась 8 Марта 1971 года в поселке Нижняя Мактама Альметьевского района ТАССР.
Образование
1992 г. — окончила Казанский финансово-экономический институт по специальности «бухгалтерский учет, контроль и анализ ХД».
2006 г. — окончила Казанский государственный университет по специальности «финансовый менеджмент» (2006 г), прошла Президентскую программу подготовки управленческих кадров.
Трудовая деятельность
1992-1996 гг. — бухгалтер Аппарата главы администрации Советского района.
1996-1998 гг. — бухгалтер филиала акционерного банка «Девон-Кредит».
1998 г. — начальник отдела учета контроля финансово-хозяйственной деятельности Префектуры территории «Казанский посад».
1998-2004 гг. — главный бухгалтер филиала акционерного банка «Девон-Кредит».
2004-2011 гг. — финансовый директор в ООО «БАХЕТЛЕ-1».
2011-2018 гг. — первый заместитель генерального директора в ООО «БАХЕТЛЕ-1».
С 20 сентября 2018 г. — генеральный директор АО «Департамент продовольствия и социального питания г. Казани».
Награды
Награждена памятной медалью«XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 г. в г. Казани», почетной грамотой мэра г. Казани (2013 г.), медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2020 г.).
Заслуженный экономист РТ (2013 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420054, ул Тульская, 56
- Телефон: (843) 5-333-577, 5-333-600, 8 (800) 234-33-88
- Email: info@poelidovolen.ru
- Сайт: poelidovolen.ru
Дата последнего обновления: 16.09.2020