Мухамедшина Рима Жамиловна

Общая информация

Родилась 8 Марта 1971 года в поселке Нижняя Мактама Альметьевского района ТАССР.

Образование

1992 г. — окончила Казанский финансово-экономический институт по специальности «бухгалтерский учет, контроль и анализ ХД».

2006 г. — окончила Казанский государственный университет по специальности «финансовый менеджмент» (2006 г), прошла Президентскую программу подготовки управленческих кадров.

Трудовая деятельность

1992-1996 гг. — бухгалтер Аппарата главы администрации Советского района.

1996-1998 гг. — бухгалтер филиала акционерного банка «Девон-Кредит».

1998 г. — начальник отдела учета контроля финансово-хозяйственной деятельности Префектуры территории «Казанский посад».

1998-2004 гг. — главный бухгалтер филиала акционерного банка «Девон-Кредит».

2004-2011 гг. — финансовый директор в ООО «БАХЕТЛЕ-1».

2011-2018 гг. — первый заместитель генерального директора в ООО «БАХЕТЛЕ-1».

С 20 сентября 2018 г. — генеральный директор АО «Департамент продовольствия и социального питания г. Казани».

Награды

Награждена памятной медалью«XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 г. в г. Казани», почетной грамотой мэра г. Казани (2013 г.), медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2020 г.).

Заслуженный экономист РТ (2013 г.).

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