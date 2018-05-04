Ханнанов Рифат Асфанович
Общая информация
Родился 19 марта 1977 года.
Образование:
1998 год — Казанский государственный технологический университет( специальность «инженер по автоматизации технологических процессов и производств» )
2001 год — Казанский государственный технологический университет (специальность «экономика и управление на предприятии» )
2010 год — Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по программе МВА «инновационный и проектный менеджмент»
Трудовая деятельность:
1998 — 1999 гг. – служба в вооруженных силах Российской Федерации.
1999 — 2002 гг. – оператор ЭВМ, инженер в Управлении «Татнефтегаз» ОАО «Татнефть».
2002 — 2007 гг. – ведущий инженер информационно – вычислительного центра в Управлении «Татнефтегазпереработка» ОАО «Татнефть».
2007 — 2008 гг. – менеджер по продажам Казанского филиала ООО «Сибирская Интернет Компания».
2008 — 2014 гг. – заместитель, первый заместитель начальника Управления информационных технологий и связи исполнительного комитета г.Казани – начальник отдела информатизации.
С июля 2014 г. – начальник Управления информационных технологий и связи исполнительного комитета г.Казани.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014 г. Казань, ул. Кремлевская, 1 (юр.адрес)г.Казань, ул.Груздева, 5 (факт.адрес)
- Телефон: (843) 222-05-00
- Email: it.kazan@tatar.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018