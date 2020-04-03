«Коронавирус специально появился, чтобы в пятый раз сорвать бой Хабиба и Тони»

Они снова не подерутся

В конце прошлой осени стала известна дата самого долгожданного боя в истории UFC. Вернее, стала известна предполагаемая дата, так как прежде этот бой срывался уже четыре раза, и никаких гарантий, что он не сорвется в пятый, не было. 18 апреля 2020 года в Бруклине Тони Фергюсон и Хабиб Нурмагомедов должны были выявить сильнейшего в легком весе, однако еще в середине марта стало понятно, что из-за пандемии коронавируса ситуация аховая и отмена поединка — лишь вопрос времени. Несмотря на все заверения президента UFC Дейны Уайта о том, что поединок в любом случае состоится, спасти его не удалось. О том, почему в этом виноваты не только вирус и руководство промоушена, но и сам Хабиб, — в материале «Реального времени».

Не первоапрельская шутка

В сентябре прошлого года Хабиб Нурмагомедов одержал свою 28-ю победу на высшем уровне, легко разобравшись с Дастином Порье и получив рекордный гонорар за карьеру — порядка 6 миллионов долларов. Еще до боя президент UFC Дейна Уайт пообещал, что победитель того поединка обязательно встретится с Тони Фергюсоном — пожалуй, самым опасным соперником для Хабиба из всех возможных.

Нурмагомедова можно любить или не любить, но нельзя не признавать, что сейчас он — суперзвезда мирового спорта, которая не проигрывала в октагоне UFC ни разу. Не любят его в основном за высказывания и поведение, а также за то, что, празднуя свои победы, он игнорирует российский флаг и делает акцент на любимой папахе, подчеркивая, откуда он родом — из Дагестана. Хотя после каждого своего успеха в компании с отцом он непременно встречается с Владимиром Путиным. На одной из таких встреч президент РФ даже сказал, что Хабиб может позвонить ему в любой момент, если нужна будет помощь на самом высоком уровне. Ситуация с пандемией и перекрытием границ во всем мире как раз способствовала звонку Путину и разрешению российскому бойцу лететь в любую точку мира ради такого боя. Но команда Хабиба должной инициативы не проявляла и 1 апреля объявила об официальной отмене боя.

— Я представитель горного народа. Вы часто видите меня в папахе, но я ношу ее не для красоты. Папаху у нас надевают те, кто знает, что такое честь. Сегодня я победил в честном бою, — заявил Нурмагомедов после поединка с Порье.

За месяц до боя с Фергюсоном Хабиб тоже много чего говорил. В феврале он вовсю тренировался в США, на привычной для него базе в Сан-Хосе. Обычно подготовку к боям он ведет с представителями своей команды — ее численность порой может достигать 20 человек.

Пока президент UFC убеждал весь мир, что бой состоится, несмотря ни на что, Нурмагомедов вернулся из США в Россию и, по его словам, улететь обратно уже не мог из-за ситуации с коронавирусом. Однако это не так — до 1 апреля граждане России еще могли без всяких препятствий улететь из Москвы в Нью-Йорк. Все вводные ведут к тому, что Хабиб попросту нашел предлог для того, чтобы бой не состоялся в пятый раз.

Флорида вместо Бруклина

Почему же Хабибу невыгодно драться сейчас? Сразу после появления новости о дате проведения битвы Орла и Эль-Кукуя британские букмекерские конторы опубликовали линию на бой, и она поначалу удивляла. Россиянин был не просто фаворитом, а явным фаворитом: коэффициент на его победу составлял 1.4. Поставив на выигрыш Фергюсона, можно получить почти в три раза больше — 2.9. Пожалуй, это тот случай, когда у поставивших на Тони кругленькую сумму был шанс сорвать джек-пот. Однако после Нового года ситуация стала меняться и коэффициент на Тони начал падать.

Американцу уже 36 лет, но для боев без правил это не возраст. В MMA принято говорить в таких случаях об опыте. Тони, пожалуй, один из самых невезучих сильнейших бойцов на планете. Большую часть своей карьеры он выступает в легкой весовой категории, но так ни разу и не добрался до пояса UFC, будучи лишь временным чемпионом в 2017—2018 годах. Сейчас он и вовсе бывший временный чемпион. Но все это не потому, что он «не достоин», а потому что ему действительно не везло — его бои часто срывались, а пояса разыгрывали другие. Последний раз он проигрывал в мае далекого 2012 года Майклу Джонсону.

При росте 180 сантиметров и весе 70 килограммов Тони имеет потрясающий размах рук — 193 сантиметра. Если сильной стороной Хабиба является борьба, то Фергюсон — это абсолютный универсал. Он обладает разносторонними базовыми навыками бойца и проводит довольно зрелищные поединки. Хабиб здорово расправляется с ударниками, но такого сильного оппонента у него еще не было никогда.

Однако опыт опытом, но если UFC возьмется организовывать этот бой в шестой раз, например следующей весной, то американец станет старше еще на год, что чуть-чуть, но скажется на его подвижности. В таком возрасте обязательно необходима практика, но ее у Тони нет. Впрочем, как нет ее и у Хабиба, но тот все же на 4 года моложе оппонента.



Хотя, по слухам, промоушен принял решение все-таки устроить шоу во Флориде, где ситуация с коронавирусом пока не выглядит столь угрожающей, как в других штатах. Если номерной турнир UFC 249 там все-таки состоится, то наверняка пройдет без зрителей и основной доход ему принесут платные трансляции. Ну а со зрителями доход с трансляций планировался и вовсе громадный. По предварительным подсчетам, Хабиб получал за этот бой не меньше 20 миллионов долларов при любом исходе.

При росте 180 сантиметров и весе 70 килограммов Тони имеет потрясающий размах рук — 193 сантиметра. Фото AFP

Отец Нурмагомедова недавно заявил, что Хабиб находится в своей лучшей форме за всю карьеру. Сам боец это подтвердил в Instagram-трансляции для болельщиков, сделав акцент на том, что на поединок он бы поехал, например, в соседнюю с Россией Белоруссию. Но не в далекую Америку, где ситуация с коронавирусом с каждым днем ухудшается.

Попытка спасти бой, закончившаяся угрозами

Вообще, слова и поступки Хабиба в последние годы обсуждаются регулярно. Так, в феврале известный журналист Олег Кашин в эфире радио «Комсомольская правда» высмеял Нурмагомедова и заявил, что он не должен представлять Россию на международных соревнованиях:

— У нас есть набор современных героев: посадивший самолет в кукурузу летчик, великие олимпийцы и спортсмены, Хабиб Нурмагомедов. Конечно, Хабиб тут лишний. Хабибу место в его, извините, родовом селе, а не на мировой арене представлять Российскую Федерацию. Слово «Хабиб» не страшное. Слово «Хабиб» смешное. Он скорее такая комическая фигура, которая дискредитирует Россию на мировой арене. Я не хочу, чтобы моя страна ассоциировалась с этими хулиганскими драками, — заявил Кашин.

Еще один журналист Александр Лютиков (YouTube-канал «Разрешите вас перебить») установил тот самый факт, что 31 марта из России в США летали самолеты, хотя Нурмагомедов утверждал, что в Штаты уже не добраться. Так эта попытка «отправить» российского бойца за океан вызвала бурную и очень неоднозначную реакцию — от имени представителей Нурмагомедова Лютикову стали угрожать неизвестные люди. Сам Хабиб накануне написал в своем инста-аккаунте следующее:

— Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя. Получается, весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают соблюдать требования безопасности, чтобы ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Нурмагомедов освобожден от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться, летая по всему миру и рискуя жизнью ради боя? Сверхдержавы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация непредсказуемо меняется. Но Хабиб все равно должен драться, так получается? Берегите себя и поставьте себя на мое место.

Конор тут как тут

Бой Фергюсона и Нурмагомедова словно проклят. Краткая хронология его отмен такая: весной 2015-го травмировался Хабиб, весной 2016-го — уже Тони, весной 2017-го россиянина госпитализировали из-за сгонки веса, а весной 2018-го Фергюсон споткнулся о кабельный провод после пресс-конференции и порвал крестообразные связки.

— Я больше никогда не буду организовывать бой между Хабибом и Тони, — заявил весной прошлого года Дейна Уайт в интервью ESPN. И хитро улыбнулся.

Кстати, когда бой сорвался в четвертый раз, Нурмагомедов проводил свой первый титульный поединок в карьере. Эл Яквинта стал его легкой добычей, весь мир смотрел на это противостояние с досадой, так как ничто не могло заменить афиши Хабиб — Тони.

Любопытно, что у бойцов даже одинаковые победные серии в UFC — по 12 выигрышей на сегодняшний день. При всем при этом, повторимся, американец в этих боях не проводил ни одного титульного боя, имея лишь временное чемпионство.

Как грустно пошутил один из менеджеров UFC: «Этот злосчастный коронавирус появился откуда-то свыше. Чтобы специально сорвать нам в пятый раз великий бой».

Формально, сейчас в отмене боя виноват Хабиб, который зачем-то улетел в Дагестан из США за три недели до события, хотя мог находиться за океаном хотя бы и в условиях полной изоляции. Именно поэтому по причинам отмены поединка именно он впереди (3 — 2), а значит, виртуальным победителем можно считать Тони. Однако UFC не теряет надежды провести-таки этот ивент, дав Фергюсону другого топового бойца. Естественно, на авансцену вышел Конор Макгрегор:

— Я в хорошей форме, чтобы драться прямо сейчас! Как только все это началось, сказал себе: «Как рад, что у меня не назначен бой». Если бы поединок был назначен, то я всеми неправдами добился бы своего участия в нем. И победил бы. На самом деле, ближе к дате боя Тони и Хабиб ввязались в игру «на слабо». И Нурмагомедов струсил первым, сделав счет 3-2 в пользу Тони. Хабиб сбежал домой из США посреди кризисной ситуации. Это очень рискованно. Поздравления, Тони, — написал Конор в своем «Твиттере».

Естественно, на авансцену вышел Конор Макгрегор. Фото fightnews.info

Фергюсон уже заявил, что готов драться и не с Хабибом, так как готов к бою именно 18 апреля. Макгрегор вряд ли ввяжется во что-то большее, чем словесная игра, и в октагон в этот день, скорее всего, не выйдет, хотя такой вариант до сих пор рассматривается. Все больше говорят о Джастине Гэтжи. Но даже если UFC найдет Тони достойного соперника, никакой потенциальный бой не сравнится с «проклятой» афишей.