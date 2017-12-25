ОАО Азнакай киемнэре
Общая информация
Компания была организована на базе Казанской швейной фабрики №5 в 1972 году. С 1999 года «Азнакай киемнэре» становится акционерным обществом.
ОАО «Азнакай киемнэре» занимается созданием спецодежды, которая соответствует ГОСТу и сертифицируется. Так же на фабрике производятся чехлы на автомобили и автобусы, выполняются заказы, принимаемые от населения.
Генеральный директор — Базгетдинов Рустем Фаридович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Азнакаево
- Адрес: Г. Азнакаево, ул. Г.Хасаншиной, 16
- Телефон: (85592) 7-74-84
- Email: fabrika22@mail.ru
- Сайт: specfabrika.all.biz
Дата последнего обновления: 25.12.2017