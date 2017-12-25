ОАО Азнакай киемнэре

Общая информация

Компания была организована на базе Казанской швейной фабрики №5 в 1972 году. С 1999 года «Азнакай киемнэре» становится акционерным обществом.



ОАО «Азнакай киемнэре» занимается созданием спецодежды, которая соответствует ГОСТу и сертифицируется. Так же на фабрике производятся чехлы на автомобили и автобусы, выполняются заказы, принимаемые от населения.

Генеральный директор — Базгетдинов Рустем Фаридович

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