Список персон

Мухаметшин Артур Рустамович

Гос. ведомства, Муниципальная власть
Мухаметшин Артур Рустамович
Фото: www.kzn.ru/

Общая информация

Родился 31 января 1992 года в г.Казани.

Образование

В 2015 году окончил Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «Юриспруденция», в 2017 году — по специальности «Управление персоналом» с отличием.

Трудовая деятельность:

С июля 2015 по июль 2016 года ведущий специалист отдела протокола организационного управления Аппарата Исполнительного комитета г.Казани.

С июля 2016 по январь 2017 года начальник отделения центра по подготовке и проведению III зимних Всемирных военных игр 2017 года военнослужащих Федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации «Центральный Спортивный клуб Армии», г.Сочи.

С марта 2017 по апрель 2017 года — главный специалист отдела контроля за объектами строительства Управления административно-технической инспекции Исполнительного комитета г.Казани.

С апреля 2017 по апрель 2018 года — заместитель начальника Управления административно-технической инспекции Исполнительного комитета г.Казани.

Со 2 апреля 2018 года начальник управления по организации деятельности административных комиссий Аппарата Исполнительного комитета г.Казани.

Награжден памятной медалью «XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в г.Казани».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420127, Казань, ул.Дементьева, д.2б
  • Телефон: +7 843 237 63 70
  • Email: A.Mukhametshin@tatar.ru
  • Сайт: https://www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/upravlenie-po-organizatsii-deyatelnosti-administrativnykh-komissiy/

Дата последнего обновления: 29.07.2020


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