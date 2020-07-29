Мухаметшин Артур Рустамович

Общая информация

Родился 31 января 1992 года в г.Казани.



Образование

В 2015 году окончил Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «Юриспруденция», в 2017 году — по специальности «Управление персоналом» с отличием.

Трудовая деятельность:

С июля 2015 по июль 2016 года ведущий специалист отдела протокола организационного управления Аппарата Исполнительного комитета г.Казани.

С июля 2016 по январь 2017 года начальник отделения центра по подготовке и проведению III зимних Всемирных военных игр 2017 года военнослужащих Федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации «Центральный Спортивный клуб Армии», г.Сочи.

С марта 2017 по апрель 2017 года — главный специалист отдела контроля за объектами строительства Управления административно-технической инспекции Исполнительного комитета г.Казани.

С апреля 2017 по апрель 2018 года — заместитель начальника Управления административно-технической инспекции Исполнительного комитета г.Казани.

Со 2 апреля 2018 года начальник управления по организации деятельности административных комиссий Аппарата Исполнительного комитета г.Казани.

Награжден памятной медалью «XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в г.Казани».

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