Мухаметшин Артур Рустамович
Общая информация
Родился 31 января 1992 года в г.Казани.
Образование
В 2015 году окончил Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «Юриспруденция», в 2017 году — по специальности «Управление персоналом» с отличием.
Трудовая деятельность:
С июля 2015 по июль 2016 года ведущий специалист отдела протокола организационного управления Аппарата Исполнительного комитета г.Казани.
С июля 2016 по январь 2017 года начальник отделения центра по подготовке и проведению III зимних Всемирных военных игр 2017 года военнослужащих Федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации «Центральный Спортивный клуб Армии», г.Сочи.
С марта 2017 по апрель 2017 года — главный специалист отдела контроля за объектами строительства Управления административно-технической инспекции Исполнительного комитета г.Казани.
С апреля 2017 по апрель 2018 года — заместитель начальника Управления административно-технической инспекции Исполнительного комитета г.Казани.
Со 2 апреля 2018 года начальник управления по организации деятельности административных комиссий Аппарата Исполнительного комитета г.Казани.
Награжден памятной медалью «XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в г.Казани».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420127, Казань, ул.Дементьева, д.2б
- Телефон: +7 843 237 63 70
- Email: A.Mukhametshin@tatar.ru
- Сайт: https://www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/upravlenie-po-organizatsii-deyatelnosti-administrativnykh-komissiy/
Дата последнего обновления: 29.07.2020