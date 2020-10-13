МКУ Организатор Городского Парковочного Пространства
Общая информация
Казенное учреждение создано 31 октября 2014 года.
Организация занимается деятельностью стоянок для транспортных средств.
Цели организации:
- обустройство парковочной инфраструктуры (работа системы оплаты парковок, наличие знаков платной парковки и информационных щитов);
- контроль за соблюдением правил платных парковок в г. Казань.
Руководитель — Фомин Данил Геннадьевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420066, ул Черноморская, 11
- Телефон: (843)5-605-605
- Email: info@parkingkzn.ru
- Сайт: https://parkingkzn.ru/
Дата последнего обновления: 13.10.2020