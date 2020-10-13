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МКУ Организатор Городского Парковочного Пространства

Логистика и транспорт

Общая информация

Казенное учреждение создано 31 октября 2014 года.

Организация занимается деятельностью стоянок для транспортных средств.

Цели организации:

  • обустройство парковочной инфраструктуры (работа системы оплаты парковок, наличие знаков платной парковки и информационных щитов);
  • контроль за соблюдением правил платных парковок в г. Казань.

Руководитель — Фомин Данил Геннадьевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420066, ул Черноморская, 11
  • Телефон: (843)5-605-605
  • Email: info@parkingkzn.ru
  • Сайт: https://parkingkzn.ru/

Дата последнего обновления: 13.10.2020

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