Татарстан стал пятым в рейтинге регионов по количеству выданных кредитов в ноябре

Жители республики оформили 93,4 тыс. кредитов на сумму 38,1 млрд рублей

В ноябре российский рынок розничного кредитования продемонстрировал умеренное снижение: банки оформили 3,4 млн кредитов на общую сумму 1,1 трлн рублей. По сравнению с октябрем количество выдач сократилось на 5%, объем — на 6%. Об этом ТАСС сообщили в пресс‑службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

При этом в годовом выражении наблюдается противоречивая динамика: число выдач снизилось на 3%, но объем кредитования вырос на 42%. Для сравнения: в ноябре 2024 года было оформлено 3,5 млн кредитов на 778,9 млрд рублей.

За 11 месяцев россияне взяли 33,8 млн кредитов на сумму 9,9 трлн рублей — в среднем 896,8 млрд рублей в месяц. В сопоставимом периоде 2024 года показатели были существенно выше: 60,3 млн кредитов на 15,2 трлн рублей (в среднем 1,4 трлн рублей в месяц).

Структура кредитования в ноябре 2025 года изменилась: ипотека заняла 44% общего объема выдач (год назад — 31%), наличные — 27% (было 28%), автокредиты — 16% (14% годом ранее). Доля POS‑кредитов сократилась с 2% до 1%, а кредитных карт — с 25% до 12%.

Среди регионов России по объемам выдач во всех сегментах кредитования в ноябре выделилась пятерка лидеров. На пятом месте оказался Татарстан, где было оформлено 93,4 тыс. кредитов на сумму 38,1 млрд рублей. Впереди — Москва (236,7 тыс. кредитов на 126,7 млрд рублей), Московская область (200,2 тыс. на 85,9 млрд рублей), Санкт‑Петербург (126,3 тыс. на 61,9 млрд рублей) и Краснодарский край (140,8 тыс. на 44,9 млрд рублей).

Самая высокая кредитная активность в ноябре зафиксирована в Ненецком АО и Сахалинской области — по четыре кредита на каждые 100 жителей. Наименьшая — в регионах СКФО: в Дагестане, Чечне и Ингушетии оформили менее одного кредита на 100 человек.

