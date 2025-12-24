Резидентам «Зеленой Долины» предоставят налоговые послабления

Аналогичные условия были предоставлены компаниям, работающим в ОЭЗ «Алабуга» и «Иннополис»

Фото: Артем Дергунов

Депутаты Государственного Совета Татарстана одобрили законопроект, предусматривающий предоставление налоговых льгот резидентам особой экономической зоны «Зеленая Долина». Как пояснил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, данная мера направлена на обеспечение равноправия среди компаний, работающих в рамках особых экономических зон региона.

Так, предприятия, зарегистрированные в зоне «Зеленая Долина», теперь будут освобождены от уплаты транспортного налога сроком на десять лет, начиная с момента регистрации транспорта.

Помимо этого, вводится прогрессивная шкала ставок по налогу на прибыль организаций:

ноль процентов в первые пять лет после первого полученного дохода,

пять процентов в последующие пять лет,

тринадцать с половиной процентов после истечения десятилетнего срока.

Ранее аналогичные условия были предоставлены компаниям, работающим в ОЭЗ «Алабуга» и «Иннополис».

Ариана Ранцева