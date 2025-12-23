Серебро обновило исторический максимум, преодолев отметку $71 за унцию

Цена драгоценного металла выросла на 3,71%

Фото: Реальное время

Стоимость мартовских фьючерсов на серебро на товарной бирже Comex преодолела отметку в $71 за тройскую унцию, обновив тем самым исторический максимум. По состоянию на 20:20 мск, цена драгоценного металла выросла на 3,71% и достигла $71,11 за тройскую унцию.

Утром 23 декабря стоимость фьючерсов на серебро с поставкой в марте 2026 года впервые в истории превысила $70 за унцию. По сообщениям Reuters, с начала 2025 года цены на драгметалл продемонстрировали рост на 142%. Это стремительное удорожание объясняется совокупностью факторов, включая дефицит предложения, устойчивый промышленный спрос и активный приток инвестиций. Инвесторы активно ищут убежища в драгоценных металлах на фоне глобальной геополитической напряженности и снижения процентных ставок, что традиционно повышает привлекательность серебра как защитного актива.

Параллельно с серебром, другие драгоценные и промышленные металлы также демонстрируют рекордную динамику. В тот же день цена на фьючерс на золото впервые поднялась выше $4500 за унцию. Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке промышленных металлов: стоимость трехмесячного контракта на медь на Лондонской бирже металлов также обновила исторический максимум, достигнув $12 025 за тонну.

Рената Валеева