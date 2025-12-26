«Клуб чемпионов» Банка ЗЕНИТ стал лучшей картой для автомобилистов

До 15% кешбэка за топливо и 5% на дорогах, мойках, парковках

Банк ЗЕНИТ занял первое место среди дебетовых карт с кешбэком за оплату авторасходов в декабре 2025 года. Рейтинг составлен порталом «Выберу.ру».

Дебетовая карта Банка ЗЕНИТ «Клуб чемпионов» стала лидером в топе среди десятков карт для автомобилистов. Команда «Выберу.ру» проанализировала наиболее выгодные предложения на рынке по таким критериям, как стоимость выпуска и обслуживания карты, размер и лимиты кешбэка.

«Клуб чемпионов» предлагает до 15% кешбэк за покупки на АЗС компании-партнера, 5% на других заправках, платных дорогах, за услуги паркингов и автомоек, 1% за остальные покупки —до 3000 бонусов ежемесячно, а также бесплатное обслуживание при покупках от 10 000 рублей в месяц.

Реклама. ПАО Банк ЗЕНИТ