Набиуллина — об открытии Центра AAOIFI в Казани: «Это поможет притоку инвестиций»

По словам главы ЦБ, во всем мире растет интерес к партнерскому финансированию

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила по случаю открытия в Казани Центра AAOIFI, что стандарты AAOIFI — это возможность говорить на одном языке с инвесторами из многих стран, с которыми Россия сейчас активно развивает экономические связи.

— Мы ценим, что свое первое зарубежное представительство AAOIFI открывает именно в России, и считаем, что это лучше всяких слов говорит о нашем сотрудничестве. Мы развиваем наш финансовый рынок, широкую линейку финансовых инструментов и открыты для конструктивного взаимодействия с партнерами, разделяющими принципы этичного ведения бизнеса и устойчивого развития. Во всем мире интерес к партнерскому финансированию растет. И, по сути, стандарты AAOIFI — это возможность говорить на одном языке с инвесторами из многих стран, с которыми Россия сейчас активно развивает экономические связи, — сказала глава ЦБ.

Она подчеркнула, что создание представительства дает больше возможностей для профессионального диалога как непосредственно с AAOIFI, так и с членами этой организации. По ее мнению, ничего так не укрепит взаимное доверие, как единые подходы и постоянные личные контакты.

— Рассчитываю, что в конечном итоге это поможет притоку инвестиций, реализации потенциала партнерского финансирования на благо экономики России. Кроме того, надеюсь, что со временем центр в Казани станет площадкой для обмена опытом и взаимодействия AAOIFI с другими странами, не только с Россией, — резюмировала Набиуллина, пожелав также Центру AAOIFI успешной и плодотворной работы.

Ранее сообщалось, что ЦБ изобразил Дворец земледельцев в Казани на новой купюре в 1 тыс. рублей.

Никита Егоров