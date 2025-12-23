IT-компании Татарстана планируют заработать рекордные 270 млрд рублей в 2025-м

Глава Минцифры Татарстана Илья Начвин озвучил цифры роста цифрового сектора Татарстана. Совокупная прогнозируемая выручка IT-компаний составит 270 млрд рублей, увеличившись относительно показателя предыдущего года (256,7 млрд руб). Об этом сообщает Минцифры Татарстана в своем телеграм-канале.

Налоговые поступления от IT-сектора достигают отметки в 42,3 млрд рублей, продемонстрировав прирост на 20% по сравнению с прошлым годом. Средний уровень зарплаты сотрудников IT-компаний составил около 122 тыс. рублей, что значительно выше средней заработной платы по региону.

Среди значимых достижений Ильей Начвиным были отмечены успехи республики в рамках национального проекта «Экономика данных», включающего реализацию трех направлений: технологический суверенитет, электронное правительство и цифровые платформы в социальных сферах («Образование», «Здравоохранение», «Культура и спорт»). Важным направлением стало активное участие Татарстана в нацпроекте «Космос».

Ранее «Реальное время» писало, что спрос на ИИ‑навыки в Татарстане вырос в 2,6 раза.

Ариана Ранцева