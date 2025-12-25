Новости экономики

Путин призывает к компромиссу в споре маркетплейсов и банков

14:38, 25.12.2025

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выразила готовность пойти на компромисс

Фото: взято с сайта duma.gov.ru

Президент России Владимир Путин провел встречу с представителями крупного бизнеса, на которой обсуждался спор между маркетплейсами и банками относительно справедливости привязки программ лояльности в электронной торговле к способам оплаты. По словам главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, президент подчеркнул важность нахождения справедливого решения, основанного на честной конкуренции.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, присутствовавшая на встрече, выразила готовность пойти на компромисс. Она предложила допустить банки к участию в программах лояльности маркетплейсов при условии соблюдения баланса интересов всех сторон. Это предложение направлено на сохранение конкурентных преимуществ как для банков, так и для маркетплейсов.

Шохин отметил, что президент призвал дружить, искать справедливое решение на основе справедливой же конкуренции.

Глава Центрального банка подтвердила, что она тоже выступает за то, чтобы найти баланс интересов и допустить банки к работе по программам лояльности на любых маркетплейсах, во-первых, ну и, во-вторых, чтобы не лишать маркетплейсы тех конкурентных преимуществ, которые у них есть по другим направлениям.

Ариана Ранцева

Экономика

