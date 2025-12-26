Новости экономики

Центробанк опубликовал официальный курс валют на 27—29 декабря

18:44, 26.12.2025

Доллар опустился на 0,19 рубля и торгуется по цене 77,69 рубля

Фото: Реальное время

Центральный банк России объявил, что на период с 27 по 29 декабря 2025 года устанавливает официальную стоимость американского доллара на отметке 77,6923 рубля, что на 19 копеек меньше предыдущей котировки.

Евро также потерял в цене, опустившись на 68 копеек и достигнув отметки 91,2066 рубля. Китайский юань подешевел на 3 копейки, установив цену на уровне 11,0449 рубля.

Ранее «Реальное время» писало, что в Bloomberg назвали рубль самой сильной валютой года.

Ариана Ранцева

