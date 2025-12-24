В Bloomberg назвали рубль самой сильной валютой года

Ключевым фактором укрепления стало резкое снижение спроса на иностранную валюту внутри России

Фото: Анна Сейтумерова

В 2025 году российский рубль продемонстрировал существенное укрепление по отношению к доллару США — на 45%, следует из расчетов Bloomberg. На текущий момент курс держится вблизи отметки 78 рублей за 1 доллар. По оценке издания, российская валюта вошла в пятерку самых доходных мировых активов, уступив лишь драгоценным металлам.

Ключевым фактором укрепления стало резкое снижение спроса на иностранную валюту внутри России на фоне действующих санкций. Дополнительную поддержку рублю оказала жесткая денежно‑кредитная политика Центробанка: длительное поддержание высокой ключевой ставки повысило привлекательность рублевых активов для населения. С октября прошлого года по июнь ставка сохранялась на рекордно высоком уровне, после чего Банк России приступил к ее поэтапному снижению — в итоге она была уменьшена на пять процентных пунктов и составила 16%.

Немаловажную роль в стабилизации курса сыграли также операции Центрального банка по продаже иностранной валюты, синхронизированные с действиями Министерства финансов.

24 декабря Банк России установил официальный курс доллара на уровне 78,44 рубля, что на 0,15 рубля ниже предыдущего значения. Одновременно был снижен курс евро — до 92,47 рубля, тогда как курс юаня незначительно вырос — до 11,18 рубля.

Рената Валеева