В Казани презентовали первый бизнес-роман Николая Никифорова

Создатель академии красноречия представил свою книгу об ораторском мастерстве

Фото: Артем Дергунов

В Галерее современного искусства Казани прошла презентация книги известного спикера и бизнес-тренера Николая Никифорова «Ораторами не рождаются». «Умение говорить, убеждать и выступать сегодня так же важно, как технологии или бизнес», — считает автор. Чем новая книга отличается от всех остальных и почему ее первым рецензентом решил стать президент Ассоциации спикеров СНГ Радислав Гандапас — подробности в материале «Реального времени».

«История пути человека»

«Ораторами не рождаются» — первая книга, написанная Николаем Никифоровым. Ее главный герой — Александр Смирнов, риелтор, который преодолевает путь становления оратором.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Главный герой — это собирательный образ всех моих учеников. Я выбрал профессию риелтора, потому что она напрямую зависит от силы слова: насколько человек умеет управлять словом, может вызывать доверие, ярко рассказывает о своих объектах недвижимости, настолько он и будет востребованным специалистом, — уверен автор.

По сюжету книги риелтор Александр Смирнов записывается на курсы ораторского мастерства. Рассказывая о его пути, Никифоров параллельно сообщает читателю, как персонаж преодолевает трудности в обучении, дает обратную связь, делится внутренней историей. «В конце концов он выходит на большую сцену, на онлайн-пространства, заводит свой канал на видеохостинге и таким образом становится все более и более популярным. Моя книга отличается тем, что это история пути человека, который преодолевает себя, свои сомнения и страхи и идет к выступлениям, становится увереннее, харизматичнее, ярче», пояснил он.

Своей целевой аудиторией автор считает в первую очередь людей бизнеса, руководителей, предпринимателей. Тех, кто напрямую влияет словом и на свою компанию, и на мир в целом. Спикер надеется, что большинство глав компаний и предприятий будут читать книгу, и они смогут легче и четче ставить задачи своим подчиненным, выступать в публичном пространстве, все больше популяризировать свой бренд.

— Если мы говорим про госслужащих, то, думаю, народ будет просто счастлив, если все наши чиновники, политики будут изъясняться как Владимир Жириновский — ярко, эксцентрично и со вкусом. Или как Сергей Лавров — тонко, четко, тихо, но очень грамотно. Сейчас много говорят о личном бренде, а как можно его развивать без силы слова? Как говорил Сократ: «Заговори, чтобы я тебя увидел». Внутренняя суть человека проявляется через слова, и чем лучше мы этим инструментом пользуемся, тем влиятельнее становимся, — уверен автор книги.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Книга увлекает и захватывает»

Рецензию на эту книгу одним из первых дал президент Ассоциации спикеров СНГ, российский бизнес-тренер, специалист по лидерству и ораторскому искусству Радислав Гандапас. Как он отметил, книга «Ораторами не рождаются» привлекла его в первую очередь своим стилем.

— По первому образованию я филолог, преподаватель русского языка и литературы, поэтому меня очень порадовало то, что книга написана нетривиальным способом. В ней обучающие элементы облечены в художественную форму. Это увлекает и захватывает. Ты как будто смотришь сериал не отрываясь, потому что интересно, что будет делать герой в следующем эпизоде, — поделился он впечатлениями.

Во-вторых, Гандапасу, так же, как и Никифорову, близка мысль, что ораторами действительно не рождаются: «Речевые навыки человек приобретает только, когда формируются соответствующие участки коры головного мозга. Только тогда он начинает развивать речь. Книга Николая открывает людям путь в ораторское искусство, путь на сцену, дает возможность испытывать непередаваемые эмоции».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Руководителем выпускающей группы и редактором книги Николая Никифорова выступила писатель, предприниматель, основатель книжного сообщества «Слово автора» Оксана Бирюкова. По ее словам, главная идея книги в том, что слово в наше время становится инструментом, который дает возможность и коммуницировать с людьми, и менять мир, и исцелять себя.

— Я думаю, эта книга для любого человека, который не хочет стоять на месте и хочет расти. И речь идет не только о бизнесе. Очень часто мы застреваем в рутине, в суете, не знаем, куда двигаться. И тогда нужно просто понять, с какой темой ты можешь выйти на публику и выступать. Я сама прошла этот путь и поняла, сколько вокруг прекрасных людей, сколько можно создать проектов и коллабораций. Эта книга открывает для любого человека новые возможности, — уверена редактор.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Я понимаю, что приношу пользу»

Среди гостей презентации было много членов сообщества «Слово автора». Сейчас оно насчитывает около 20 участников, занятых в разных сферах. Это и ученые, профессоры, врачи, предприниматели, которые уже написали книги или только хотят это сделать.

— В какой-то момент стало понятно, что люди хотят взаимодействовать, общаться, обмениваться идеями, мыслями. Поэтому возникла необходимость создать такую среду, пространство для коммуникации. Это не профессиональные писатели, но авторы-эксперты, которые поняли, что силу слова можно и нужно использовать для того, чтобы выйти в мир. Что касается тем, то мы наблюдаем, что сейчас люди направлены в сторону самопознания, поэтому много книг по психологии, саморазвитию, экспертности, — рассказала Оксана Бирюкова.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Зиляра Бережных — практикующий психолог, также пишет свою первую книгу и состоит в книжном сообществе, где и познакомилась с Николаем Никифоровым. По ее мнению, книга по ораторскому мастерству никогда не потеряет своей актуальности:

— Очень важно грамотно себя презентовать, быть уверенным. Мы порой боимся какого-то движения вперед, боимся говорить или публично выступать, ладошки потеют, сковывает стеснение, руки дрожат, все забывается. Очень важно с этим работать. Мы сейчас живем в таком мире, где это необходимо. Чтобы чувствовать себя увереннее, я всегда рекомендую работать с чувствами, которые мешают. То есть, если чувствуешь стыд, работай со стыдом — выходи и делай. Только так. И наша психика запоминает, что это безопасно.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Врач-стоматолог, предприниматель, писатель Мунир Зеляев пришел на презентацию со своей книгой «Жить, а не существовать», чтобы обменяться ею с автором. Мужчина пишет об эмоциях и эмоциональном интеллекте, совмещая в повествовании и психологию, и философию, и жизненный опыт, лайфхаки в бизнесе, карьере, семье и воспитании детей. Жанр своей книги он определяет, как философский тракт.

— Я попытался объединить тему эмоций, смысла жизни, стресса, намерений, спокойствия, стресс-менеджмента. Получилось 196 страниц, 11 глав. 10 лет я веду дневник своей жизни, пишу про свои личные удачи и неудачи, рассказываю про свой большой опыт общения с людьми. Этот дневник и лег в основу книги. Работа Николая об искусстве красноречия меня искренне заинтересовала, я считаю, что — это очень актуально, потому что никто не рождается ни врачом, ни оратором, ни психологом. Все дается через призму знаний и опыта. Сейчас у меня тоже очень много выступлений, страх уже менее выражен, но и мне приходилось с ним бороться. Чтобы справиться с волнением, я всегда представляю конечную цель. То есть я выхожу и понимаю, что приношу пользу, делюсь своими знаниями, своим опытом, — рассказал медик.