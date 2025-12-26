Новости экономики

14:32 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

В Татарстане утвердили перечень приоритетных инвестпроектов на 2026 год

14:55, 26.12.2025

Все включенные в список проекты соответствуют ключевым направлениям инвестиционной политики региона

В Татарстане утвердили перечень приоритетных инвестпроектов на 2026 год
Фото: Артем Дергунов

В Татарстане утвердили перечень приоритетных инвестиционных проектов на 2026 год. Соответствующее распоряжение подписал премьер‑министр республики Алексей Песошин. Все включенные в список проекты соответствуют ключевым направлениям инвестиционной политики региона, закрепленным в Инвестиционном меморандуме РТ на 2026–2028 годы.

Среди приоритетных отраслей, получивших поддержку, — широкий спектр секторов экономики:

  • сельское хозяйство и рыбоводство;
  • производство пищевых продуктов;
  • химическое производство;
  • производство прочих неметаллических минеральных продуктов;
  • производство машин и оборудования;
  • производство транспортных средств и оборудования;
  • производство и распределение электроэнергии, тепла, газа и воды;
  • обработка древесины и производство изделий из дерева.

Ряд проектов получит налоговые льготы. В их числе — инициативы в сферах сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и химического производства.

В первом полугодии 2025 года инвестиции в основной капитал Татарстана достигли 660 млрд рублей. Темп роста составил более 114%. В 2024 году инвестиции составили более 521 млрд рублей с темпом роста в 124,3%. Основной рост был обеспечен за счет собственных средств предприятий, доля которых составила порядка 66%.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаИнвестиции Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть591.1
  • Нижнекамскнефтехим79.5
  • Казаньоргсинтез66.1
  • КАМАЗ86
  • Нижнекамскшина40.8
  • Таттелеком0.607