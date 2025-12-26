В Татарстане утвердили перечень приоритетных инвестпроектов на 2026 год

Все включенные в список проекты соответствуют ключевым направлениям инвестиционной политики региона

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане утвердили перечень приоритетных инвестиционных проектов на 2026 год. Соответствующее распоряжение подписал премьер‑министр республики Алексей Песошин. Все включенные в список проекты соответствуют ключевым направлениям инвестиционной политики региона, закрепленным в Инвестиционном меморандуме РТ на 2026–2028 годы.

Среди приоритетных отраслей, получивших поддержку, — широкий спектр секторов экономики:

сельское хозяйство и рыбоводство;

производство пищевых продуктов;

химическое производство;

производство прочих неметаллических минеральных продуктов;

производство машин и оборудования;

производство транспортных средств и оборудования;

производство и распределение электроэнергии, тепла, газа и воды;

обработка древесины и производство изделий из дерева.

Ряд проектов получит налоговые льготы. В их числе — инициативы в сферах сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и химического производства.

В первом полугодии 2025 года инвестиции в основной капитал Татарстана достигли 660 млрд рублей. Темп роста составил более 114%. В 2024 году инвестиции составили более 521 млрд рублей с темпом роста в 124,3%. Основной рост был обеспечен за счет собственных средств предприятий, доля которых составила порядка 66%.



Рената Валеева