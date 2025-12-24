Молодые специалисты Новошешминского района Татарстана получат 100 тыс. рублей

Данная мера поможет решить проблему дефицита кадров

Фото: Артем Дергунов

Молодые специалисты Новошешминского района Татарстана из сферы образования и органов внутренних дел на протяжении трех лет будут ежегодно получать 100 тыс. рублей. Средства выделят из местного бюджета. Данная мера поможет решить проблему дефицита кадров, сообщил глава района Егор Тарнавский на конференции.

— В Новошешминском районе, чтобы пополнить личный бюджет молодых специалистов, пока они встают на ноги, увеличена ежегодная выплата в сферах образования и органов внутренних дел. На протяжении трех лет они будут ежегодно получать дополнительно 100 тысяч рублей из бюджета района, — сказал он.

Тарнавский отметил, что уровень комфорта жизни в селе в современном мире должен быть таким же, как в городе. Для достижения этого в Новошешминском районе продолжают ремонтировать дороги, уличную сеть и строить детские площадки.

— В 2025 году мы обновили 17 км дорог регионального значения и 4 км уличной сети. Кроме того, прошли проекты благоустройства. Так, в микрорайоне Западный в Новошешминске обустроили детскую площадку, а в районном центре открылась первая очередь экопарка для комфортного отдыха жителей и гостей поселка. В 2026 году продолжатся работы на второй очереди объекта, — добавил он.

Еще в районе в этом году отремонтировали семь многоквартирных домов. На работы выделяли больше 18,5 млн рублей. Также в уходящем году в Новошешминске заложили фундамент двух 8-квартирных жилых домов для сирот.

Никита Егоров