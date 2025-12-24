В Татарстане выдано 630 разрешений на строительство 5,9 млн кв. м жилья

За аналогичный период 2024 года было выдано лишь 536 разрешений на общую площадь 4,9 млн кв. м жилья

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане выдано 630 разрешений на строительство жилого фонда общей площадью около 5,9 миллиона квадратных метров. По данным заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ильшата Гимаева, это превышает показатели аналогичного периода предыдущего года, пишет «РБК Татарстан».

За аналогичный период 2024 года было выдано лишь 536 разрешений на общую площадь 4,9 млн кв. м жилья. Таким образом, наблюдается существенный рост числа новых проектов.

Ильшат Гимаев подчеркнул, что некоторые строительные проекты задерживаются сроком на три месяца и более, однако сами стройплощадки продолжают функционировать, что свидетельствует о продолжающейся активной работе застройщиков.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Однако чиновник предупредил, что с нового года ситуация изменится: застройщики, нарушившие сроки сдачи жилья, столкнутся с рисками судебных исков со стороны покупателей недвижимости. Мораторий на штрафные санкции и пени для компаний-застройщиков, введенный весной 2022 года президентом России, прекращается с 1 января следующего года.

Всего с начала 2025 года в Татарстане построено более 3,33 млн кв. м жилья при годовом плане 3,26 млн кв. м. Министр выразил уверенность, что итоговые показатели текущего года превысят объем вводимого жилья за прошлый год, который стал рекордным с показателем 3,45 млн кв. м.

Ранее «Реальное время» писало, что цены на новостройки Казани выросли на 14,3% за 2025 год.

Ариана Ранцева