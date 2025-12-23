Новости экономики

Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду, 24 декабря

18:37, 23.12.2025

Рубль усилил свои позиции относительно основных денежных единиц

Фото: Реальное время

Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду, 24 декабря. Рубль усилил свои позиции относительно основных денежных единиц.

Доллар опустился почти на два рубля — на 0,73 рубля. Евро подешевел на 0,05 рубля, а юань — на 0,08.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 78,59 рубля;
  • евро — 92,81 рубля;
  • юань — 11,15 рубля.
Рената Валеева

Фондовый рынок
  • Татнефть570
  • Нижнекамскнефтехим79.8
  • Казаньоргсинтез64.7
  • КАМАЗ84.2
  • Нижнекамскшина39.2
  • Таттелеком0.601