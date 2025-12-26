Новости экономики

Валовой внутренний продукт в ноябре прибавил 0,1%

19:48, 26.12.2025

За период с января по ноябрь общий прирост ВВП составил 1%

Фото: Максим Платонов

Министерство экономического развития РФ сообщило, что в ноябре 2025 года валовой внутренний продукт (ВВП) страны незначительно, но все-таки поднялся относительно аналогичного периода прошлого года, пишет RT.

Его прирост составил всего 0,1% годовых, что заметно отличается от октябрьского результата (+1,6%).

Ранее Владимир Путин заявлял, что инфляция к концу года может составить 5,7—5,8%.

Ариана Ранцева

Экономика

