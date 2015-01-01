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ООО Банк «Аверс»

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ООО Банк «Аверс»

На 1 декабря 2017 года капитал банка составил 22,57 млрд рублей. По размеру уставного капитала среди всех банков республики «Аверс» находится на 2 месте.

Основное направление деятельности – ипотечное кредитование. В основном, портфель формируется за счет предприятий реального сектора, которые способны производить конкурентную продукцию и обладают перспективами для развития. Банк предлагает клиентам полный спектр продуктов и услуг, регулярно внедряет инновационные банковские технологии.

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