Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг, 25 декабря

17:58, 24.12.2025

Доллар и евро опустились в цене, а юань подрос

Фото: Дарья Пинегина

Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг, 25 декабря. Рубль усилил свои позиции относительно основных денежных единиц.

Доллар опустился на 0,15 рубля. Евро подешевел на 0,34 рубля, а юань возрос на 0,03.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 78,44 рубля;
  • евро — 92,47 рубля;
  • юань — 11,18 рубля.
Рената Валеева

Экономика

