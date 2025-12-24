Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг, 25 декабря
Доллар и евро опустились в цене, а юань подрос
Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг, 25 декабря. Рубль усилил свои позиции относительно основных денежных единиц.
Доллар опустился на 0,15 рубля. Евро подешевел на 0,34 рубля, а юань возрос на 0,03.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 78,44 рубля;
- евро — 92,47 рубля;
- юань — 11,18 рубля.
