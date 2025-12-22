Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник, 23 декабря
Доллар опустился почти на два рубля
Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник, 23 декабря. Рубль усилил свои позиции относительно основных денежных единиц.
Доллар опустился почти на два рубля — на 1,41 рубля. Евро подешевел на 1,65 рубля, а юань — на 0,22.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 79,31 рубля;
- евро — 92,86 рубля;
- юань — 11,23 рубля.
