01:28 МСК
Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник, 23 декабря

18:24, 22.12.2025

Фото: Татьяна Демина

Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник, 23 декабря. Рубль усилил свои позиции относительно основных денежных единиц.

Доллар опустился почти на два рубля — на 1,41 рубля. Евро подешевел на 1,65 рубля, а юань — на 0,22.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 79,31 рубля;
  • евро — 92,86 рубля;
  • юань — 11,23 рубля.
Рената Валеева

