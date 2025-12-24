Чистая прибыль банков в ноябре достигла отметки в 394 млрд рублей

Задолженность по жилищному кредитованию выросла на 1,4%

Фото: Арсений Губаев

Кредитование компаний банками в ноябре увеличило темпы роста до 1,9%, причем треть новых займов получили крупные государственные предприятия и торговые организации. Это связано с активизацией экономической активности и изменением условий денежно-кредитной политики государства, сообщил Центробанк в своем телеграм-канале.

Задолженность по жилищному кредитованию выросла на 1,4%. Значительная доля новых выданных ипотечных кредитов приходится на программы с поддержкой государства — примерно 80% от общего объема выдачи. Традиционно этот сегмент демонстрирует пиковые показатели в четвертом квартале каждого года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Объем потребительского кредитования снизился в ноябре на 0,7%. Особенно заметно сокращение кредитов наличными, что отражает осторожность заемщиков и стабилизацию спроса на личные заимствования.

Чистая прибыль банков в ноябре достигла отметки в 394 млрд рублей, показывая значительный прирост относительно предыдущего месяца. Основной вклад в доход принесли побочные виды доходов, включая положительные изменения стоимости активов, оцениваемых непосредственно в балансе капитала.

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан стал пятым в рейтинге регионов по количеству выданных кредитов в ноябре.



Ариана Ранцева