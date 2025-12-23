В ноябре этого года татарстанцы оформили 93,36 тыс. кредитов на 38,07 млрд рублей

Рост наблюдается в сегменте автокредитования, доля которого увеличилась с 14 до 16%

Фото: Максим Платонов

В ноябре 2025 года российские банки выдали гражданам 3,36 миллиона кредитов на общую сумму 1,1 триллиона рублей. Согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), это на 5% меньше количества сделок, чем в октябре текущего года, и на 6% ниже суммы выдач, пишет ТАСС.

Однако в годовом выражении отмечается рост объема выданных кредитов на 42%, хотя их количество уменьшилось на 3%.

Самую большую долю в структуре задолженности занимают ипотечные кредиты, чья доля выросла с 31 до 44%. Объем потребительских кредитов сократился незначительно — с 28 до 27%. Рост наблюдается в сегменте автокредитования, доля которого увеличилась с 14 до 16%.

Активнее всего граждане брали кредиты в Москве (236,74 тыс.) и Московской области (200,23 тыс.). Татарстан занял 5-е место — 93,36 тыс. кредитов на 38,07 млрд рублей. Самые низкие показатели отмечены в республиках Северного Кавказа.

Ранее «Реальное время» писало, что количество ипотечных сделок достигло пика за 2025 год.



Ариана Ранцева