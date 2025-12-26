Маркетплейсы заблокировали 13,3 млн фальшивых карточек товаров
Эти меры направлены на защиту прав владельцев брендов и покупателей от контрафакта
Федеральная антимонопольная служба сообщила, что за период с 2023 по 2025 год крупные российские маркетплейсы («Вайлдберриз», «Озон», «Яндекс» и AliExpress) заблокировали около 13,3 млн карточек товаров, содержащих сомнительные данные об оригинальности продуктов. Эти меры направлены на защиту прав владельцев брендов и покупателей от контрафакта, пишет ТАСС.
Блокировки стали результатом введения практик сотрудничества маркетплейсов с правообладателями и производителями, инициированных ФАС. Такой механизм обеспечивает соблюдение интересов бизнеса и потребителей, укрепляет честную конкуренцию и снижает риски приобретения подделок. Подобные инициативы также распространяются на государства СНГ.
