Доходы бюджета Татарстана выросли на 21,4 млрд рублей

Расходная часть бюджета была увеличена на такую же сумму

Депутаты Государственного Совета Татарстана утвердили поправки в бюджет региона на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов. Общий объем налоговых и неналоговых доходов увеличился на 21,4 млрд рублей, в частности налоговые и неналоговые доходы возросли на 18 млрд рублей, а безвозмездные поступления из федерального бюджета — на 3,4 млрд рублей.

Министр финансов Татарстана Марат Файзрахманов сообщил, что изменения затронули 56 бюджетных направлений. Расходная часть бюджета была увеличена на такую же сумму — 21,4 млрд рублей. Таким образом, общий объем доходов бюджета Республики Татарстан на 2025 год составит 597,8 млрд рублей, расходов — 615,1 млрд рублей, дефицит останется прежним — 17,3 млрд рублей.

