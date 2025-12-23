На продолжение ремонта Петропавловского собора в Казани выделят еще почти 100 млн рублей

Работы планируется завершить к концу марта 2027 года

Фото: Радиф Кашапов

Федеральное ведомство объявляет конкурс на проведение реставрации уникального памятника архитектуры — Петропавловского собора с колокольней, расположенного в Казани. Объект культурного наследия датируется XVIII веком и требует квалифицированного подхода к восстановлению исторических элементов. Начальная стоимость контракта достигает 99 млн рублей, финансирование предусмотрено исключительно из средств федерального бюджета.

Прием предложений от претендентов открыт до 19 января 2026 года. Работы планируется завершить к концу марта 2027 года. Условием участия является наличие у исполнителей необходимой профессиональной подготовки и опыта в области реставрации памятников истории и культуры.

В феврале этого года «Реальное время» писало, что на продолжение реставрации Петропавловского собора в Казани выделили 79 млн рублей.



Ариана Ранцева